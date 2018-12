Más de 400 indocumentados se entregaron a agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP) para ser arrestados durante la mañana del lunes. Así lo dio a conocer Ramiro Cordero, vocero de la agencia.La detención se hizo a lo largo de la valla fronteriza desde la altura del Parque Ascárate hasta llegando a las instalaciones de las garitas del puente internacional Zaragoza-Ysleta, señaló Cordero en entrevista con El Diario de El Paso.“Debido al número de personas, serán procesadas poco a poco. Se tienen que coordinar muchas cosas, no podemos mandar a todos en una sola camioneta, por lo que es un proceso este tipo de detenciones”, explicó.Después de su arresto y el proceso que la Patrulla Fronteriza realiza, los “individuos inadmisibles” son puestos a disposición de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).“Es impredecible saber qué esperar, pero sí ha sucedido que se arresten grupos y grupos de personas y más en estos últimos meses”, expresó Cordero.Agregó que dentro de este grupo de inmigrantes se encontraban niños y adolescentes, así como familias completas, y en su gran mayoría procedían de Centroamérica.Cordero explicó que la forma en la que se arrestó al grupo se ha vuelto muy común: los inmigrantes, en su afán por cruzar la frontera, ‘se entregan’ a las autoridades, sin embargo, de forma ilegal.“Cualquier persona que busque o profane el suelo estadounidense, que se interne por un área no designada, como lo son los puertos de entrada, está en violación de la ley”, manifestó el agente.Las noticias de la llegada de las diversas ‘caravanas de inmigrantes centroamericanos’ a esta frontera han puesto a pensar sobre si las autoridades se encuentran preparadas para afrontar posibles enfrentamientos como los sucedidos en la frontera de Tijuana.La Border Patrol ha dejado en claro en ocasiones pasadas que sus agentes federales se encuentran sumamente preparados y siempre en alerta para cualquier tipo de incidentes.“Este grupo no nos consta a nadie que son parte de la caravana”, comentó Cordero. “Tenemos meses con detenciones de personas que ‘se entregan’ a diario. Los números van desde veinte, treinta, dos o cinco, cien y ahora, más de doscientos”.Remarcó que es importante que la comunidad fronteriza esté consciente que estas personas están en violación de las leyes de aduanas e inmigración; además lanzó un mensaje a aquellos que busquen internarse al país de forma no legal.“Pedirle a la gente que tenga en mente algo similar, que hagan las cosas legalmente, ya que de lo contrario afrontarán cargos criminales por violación de leyes”, concluyó.De acuerdo con archivos periodísticos, solo en El Paso la Patrulla Fronteriza aprehendió a 5 mil 185 integrantes de familias inmigrantes en octubre, comparados con 2 mil 676 en septiembre y 212 en octubre del 2017.La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), de la cual depende la Patrulla Fronteriza, informó que sus agentes detuvieron en octubre a 23 mil 121 unidades familiares a lo largo de la frontera sur, dato que representa un aumento del 39 por ciento con respecto al mes pasado.El dato toma mayor relevancia al comparar las cifras que se registraron durante el mismo periodo del año pasado, ya que las detenciones aumentaron 389 por ciento en la frontera sur, y 2 mil 346 por ciento solamente en el sector El Paso.El sector El Paso comprende el territorio que cubren las estaciones de la Patrulla Fronteriza en El Paso, Fabens, Fort Hancock e Ysleta en Texas; así como las ubicadas en Alamogordo, Albuquerque, Deming, Las Cruces, Lordsburg, Santa Teresa y Truth or Consequences en Nuevo México.En este sector, y durante el año fiscal 2018, se reportaron 212 arrestos de unidades familiares, que se refiere a personas (padre o madre) acompañadas al menos por un familiar menor de 18 años de edad.En el año fiscal 2019, en el mismo renglón, se reportaron 5 mil 185 arrestos de unidades familiares, que ponen al sector como el que mayor aumento ha reflejado en el número de detenciones.

