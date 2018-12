Se vuelve parámetro de Trump

Washington – Este fin de semana hubo muchos tributos para el ex presidente George H.W. Bush, exponiéndose en cada uno las dificultades que esta semana le esperan al actual morador de la Oficina Oval, publicó The Washington Post.Al morir, los presidentes son evaluados no sólo por sus logros sino por lo que su gestión dice sobre los mandatarios actuales —y en este caso, al parecer el contraste es mucho.Trump parecía consciente del peligro de ser comparado con un antecesor muy querido. El Presidente con frecuencia ha discutido con la familia Bush. El sábado, alabó el “sólido criterio, sentido común y firme liderazgo” de Bush.Bush fue el último mandatario estadounidense en ser héroe de guerra, con una vida definida por el servicio en el Congreso, el Departamento de Estado, la CIA y la Casa Blanca. Predicaba los acuerdos, la modestia y el respeto por las instituciones de Washington e incluso por sus procesos de diseño de políticas.En cambio, el mandato de Trump se ha caracterizado por una guerra prácticamente contra todas las normas e instituciones que le eran queridas a Bush, especialmente la CIA.La vida y la presidencia de Bush “pueden representar un recordatorio de que lo que tenemos ahorita es profundamente anormal”, dijo Eliot Cohen, quien trabajó en el Departamento de Estado de George W.H. Bush.Esta vez, la diferencia es que Washington está de duelo no sólo por un ex combatiente y ex congresista, sino por un miembro del club más exclusivo de la democracia de Estados Unidos. La mayoría de los funerales presidenciales han dado a mandatarios y ex mandatarios oportunidad de manifestar que comparten el sentido de patriotismo, misión y propósito.Resulta difícil imaginar siquiera a Trump sentado en la misma habitación con Bill Clinton, a quien ha tildado de corrupto abusador de mujeres y de “hipócrita”, o de Obama, a quien describió como “tipo malo o enfermo”. Los dos demócratas también han criticado a Trump, calificándolo como una amenaza para la democracia estadounidense. La relación de Trump con George W. Bush ha sido asimismo difícil.Para Trump, el funeral y la presencia cercana de los expresidentes juntos podrían hacer resaltar lo aislado que él está.El deseo de Bush de incluir a Trump en su funeral sugiere que el expresidente no quería que su último mensaje fuera sobre el actual morador de la Oficina Oval, sino sobre su propia vida, su presidencia y su país.