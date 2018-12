Intento por ingresar ilegalmente a EU deja 3 muertos

San Diego – Un intento de contrabandear ilegalmente a inmigrantes al país terminó con tres personas muertas y ocho heridas de gravedad en un accidente en un área remota y accidentada de California, cerca de la frontera con México, dijeron las autoridades.El incidente comenzó el jueves por la tarde cuando agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos descubrieron huellas de llantas de varios automóviles que corrían desde la frontera internacional hacia el interior del país.La agencia califica a estos incidentes de "paso de vehículos" y al momento de realizar la inspección, encontraron una pieza de un vehículo que reconocieron como probable que fuera de una camioneta pickup localizada cerca 10 minutos después.Los agentes intentaron detener la camioneta, pero huyó, entrando y saliendo de la Interestatal 8 dos veces y acelerando a velocidades de hasta 100 mph, según testigos.Luego, los agentes desplegaron un dispositivo de desinflado de llantas y la camioneta perdió el control en un minuto, se estrelló y se volcó. Las autoridades de California dicen que una mujer y dos hombres murieron en el accidente en la I-8 en dirección Oeste a unas 60 millas (96 kilómetros) al Este de San Diego.El oficial del portavoz de la Patrulla de Caminos de California, Travis Garrow, dijo que se creía que un conductor y una pasajera estaban sentados en la cabina del camión, y nueve hombres estaban en la cama.Las autoridades no han identificado a nadie involucrado en el accidente, pero dijeron que el conductor podría enfrentar cargos de homicidio vehicular.Se cree que el cruce ilegal ocurrió cerca de Campo, California. La Patrulla Fronteriza publicó fotos de cortes de cercas de acero para permitir suficiente espacio para que pase un vehículo.El accidente ocurrió en un área escasamente poblada de escarpadas montañas cubiertas de robles en la carretera principal entre San Diego y Arizona.Por lo general, los migrantes cruzan la frontera varias millas al sur y se esconden en las rocas y se esperan durante horas, incluso días, para que los contrabandistas los recojan al costado de un camino rural pavimentado.Es uno de los corredores más concurridos para cruces ilegales en la frontera de California con México. La Patrulla Fronteriza usa sensores de movimiento y de tierra, así como cámaras, pero los contrabandistas y los migrantes aún la consideran una ruta con mejores posibilidades de éxito que San Diego.No estaba claro de inmediato si alguno de los inmigrantes en el camión estaba involucrado en la caravana de migrantes de América Central, aunque la Patrulla Fronteriza dice que los que sobrevivieron son todos mexicanos.La portavoz de la agencia, Takae Michael, dijo que la camioneta viajaba con otro auto antes de que los agentes lo vieran. Más tarde, los agentes encontraron ese automóvil abandonado en la entrada de una casa y arrestaron a 12 personas que también se creía que estaban involucradas en el contrabando.La Patrulla Fronteriza ha estado involucrada en varios accidentes fatales de persecución, incluyendo uno en Texas en junio pasado, en el que murieron cinco de los 12 pasajeros en un automóvil perseguido por agentes.En marzo de 2016, dos personas murieron mientras viajaban en un automóvil que huía delos agentes de la Patrulla Fronteriza en la I-8 cerca de Yuma.La política de la Patrulla Fronteriza establece que los agentes solo pueden perseguir vehículos cuando el beneficio supera cualquier peligro inmediato de tales actividades.También establece que los agentes pueden usar dispositivos de desinflado de llantas si un vehículo que intentan detener no lo hace, pero que los agentes deben considerar qué tan seguro es hacerlo, como si hay otros autos alrededor y cuál es la topografía del área.La política de búsqueda de vehículos de la agencia fue revisada en la década de 1990 después de que una persecución de la Patrulla Fronteriza en el condado de Riverside en California terminó en un accidente mortal cerca de una escuela secundaria. Cuatro estudiantes y un padre que conducía a su hijo a la escuela fueron asesinados.Josiah Heyman, director del Centro de Estudios Interamericanos y Fronterizos de la Universidad de Texas en El Paso, dijo que el uso de vehículos de la Patrulla Fronteriza ha sido problemático.Él dice que los agentes no suelen estar involucrados en la persecución de delincuentes de alto nivel, sino que son inmigrantes que, si cruzan ilegalmente, enfrentarían un delito menor de entrada ilegal o un delito grave si lo hubieran hecho antes.Un gran número de inmigrantes suelen estar embalados en automóviles cuando son contrabandeados y no pueden usar cinturones de seguridad, lo que hace que el choque sea aún más peligroso, dijo Heyman."Amplifica la peligrosidad de esto", dijo Heyman. "Creo que en todos los casos, la búsqueda vehicular sigue siendo una opción arriesgada porque el riesgo no es solo para personas inocentes, el riesgo es para el oficial y el riesgo es para las personas en el vehículo".La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos dice que su Oficina de Responsabilidad Personal está investigando la respuesta del agente.El conductor del automóvil, ciudadano estadounidense, está bajo custodia policial.

