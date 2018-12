Sube cifra de maestros que mantienen relaciones inapropiadas

De acuerdo con un reporte de la Agencia de Educación en Texas (TEA) el número de maestros en el estado acusados de sostener relaciones impropias con estudiantes ha incrementado por décimo año consecutivo, se informó.Los datos muestran que durante el año fiscal que finalizó el pasado 1 de septiembre, la TEA registró 429 casos en donde maestros fueron acusados de sostener relaciones inadecuadas con estudiantes.En comparación con el año fiscal 2016, el cual cerró con 302 casos, esta cifra representa un incremento del 42 por ciento y el mayor pico diferencial en un año.En El Paso, de acuerdo con datos dados a conocer por TEA, son varios los incidentes en donde un educador se ha relacionado de forma impropia con un estudiante.El caso más reciente se reportó la semana antepasada cuando Jaime Alonso Arias, de 50 años, maestro de arte de Franklin High School, fue arrestado por supuestamente sostener relaciones sexuales con una alumna por espacio de dos años.Hasta el 3 de febrero del 2017, la TEA muestra datos de maestros a los que se les ha revocado la licencia de enseñanza del Estado luego de ser acusados de delitos similares.Del Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD) la Agencia de Educación del Estado reporta que son cinco los casos que fueron turnados para investigaciones y dos de ellos terminaron en la asignación de cargos criminales por parte de las autoridades en contra de docentes.Por su parte en los distritos escolares de Ysleta y Socorro han sido nueve los casos registrados, cuatro de ellos con acusaciones formales y cinco sin ellas, respectivamente.Asimismo, el Distrito de Clint cuenta con 2 casos de maestros acusados por relaciones inadecuadas, pero no se interpusieron cargos por delitos graves. A su vez, no se encontraron datos para los distritos de San Elizario, Canutillo y Fabens.Cabe señalar que la base de datos muestra a los docentes que han laborado para los distritos, sin embargo, algunas de las acusaciones son en locaciones distintas.Uno de los casos más sonados fue el de la maestra Cecilia Mónica Schlesinger, a quien se le revocó su licencia de enseñanza estatal el 25 de julio del 2016 y fue arrestada en febrero del mismo año. Schlesinger cuenta con cargos de relación inapropiada con un estudiante y posesión de pornografía infantil.De acuerdo con la investigación de las autoridades, la ex docente de Irvin High School laboraba aún en El Paso ISD cuando el Gobierno estatal abrió la revisión de su certificación, según TEA.Schlesinger fue sentenciada a tres años de prisión por uno de los cargos.Documentos señalan que tuvo relaciones sexuales con un estudiante de 16 años en su salón y en su camioneta, y que también tenía fotos de los genitales del estudiante en su teléfono.Sin embargo, este no ha sido el único caso en Irving HS: en el mes de agosto de este año, Bryan Everett Stewart, quien fungía como entrenador de la preparatoria, fue acusado de sostener relaciones sexuales con una estudiante.El acusado, de 34 años, fue señalado en la lista de los más buscados en el área de El Paso por Crime Stoppers, y días después fue detenido por el Servicio del Marshall de los Estados Unidos.Gerardo Saucedo, ex maestro de la preparatoria Pebble Hills del Distrito Independiente de Socorro, fue arrestado en noviembre del 2017 en un estacionamiento de un negocio sobre Zaragoza Road.El entonces maestro y pastor de la iglesia ‘Unidos por Cristo’ sostuvo una relación sentimental con una alumna del 1 de noviembre del 2014 al 13 noviembre del 2017, de acuerdo con archivos periodísticos.Luego del arresto, SISD puso al hombre en licencia administrativa. Saucedo se encuentra actualmente en espera de juicio en abril del 2019.Desde enero del 2010 hasta diciembre del 2016, un total de 686 maestros en Texas perdió permanentemente sus licencias de enseñanza debido a acusaciones por sostener relaciones con un estudiante.De los cuales, cerca de la mitad afrontó cargos delictivos. El cargo más común fue ‘relación impropia entre educador y estudiante’, un delito marcado por la ley estatal como grave.Los datos señalan que 308 profesores fueron presentados con cargos, 363 absueltos y 15 son registrados como desconocidos.El 79 por ciento de los educadores se entregó a las autoridades y éstos fueron revocados de sus licencias.Otro dato es que el 57 por ciento de los maestros acusados son hombres y un 79 por ciento cuenta con 40 años de edad o menos.Líderes del Comité de Educación del Senado atribuyeron el aumento de estos casos a una mayor conciencia del movimiento #MeToo.A esto se le une el desarrollo de una ley que exige que los distritos escolares adopten una política que establezca límites para estudiantes y maestros cuando se trata de enviar mensajes de texto, correos electrónicos y el uso de las redes sociales.De acuerdo con las autoridades, las redes sociales han permitido que los maestros desarrollen más fácilmente una relación íntima sin supervisión con los estudiantes.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.