No descarta Beto O'Rourke candidatura en el 2020

Mediante un portal de internet es como la comunidad demócrata se encuentra apoyando a Beto O’Rourke para que busque su candidatura por la presidencia de los Estados Unidos en el 2020.El sitio draftbeto2020.com está conformado por un grupo de demócratas del estado de Nueva Inglaterra con la intención de impulsar al político local a que tome la decisión de lanzarse contra el actual presidente Donald Trump en las próximas elecciones.“Somos un grupo de personas que se preocupan por el futuro de nuestro país y creemos que Beto O'Rourke debería ser el próximo presidente de los Estados Unidos”, se explica en la página web.De acuerdo con la información, la comunidad está formada por voluntarios ajenos a cualquier afiliación de campaña oficial del 2020.“Pero como muchos otros, estamos preocupados por el futuro de nuestro país y sentimos que no podemos permitirnos quedarnos al margen”, se escribe.El congresista paseño no se ha pronunciado acerca del surgimiento de grupos en apoyo a su posible candidatura.Los mismos líderes del comité han dicho que O'Rourke no está involucrado en el sitio web o la campaña y que el ‘PAC’ no está registrado aún, pero se planea hacerlo antes de la fecha límite a fines de este año.“Creemos que el candidato más adecuado para dirigir una campaña de este tipo, y recuperar la Casa Blanca, es Beto O’Rourke”, se detalla en la página.Y es que antes de que se diera a conocer su derrota en la elección del Senado de Texas en contra del republicano Ted Cruz, el paseño declaró que no buscaría la presidencia en las próximas elecciones.Sin embargo, en la última audiencia pública que sostuvo en esta ciudad la semana pasada, dijo que ‘no se descartaba nada’.Draftbeto2020.com expresa que ‘cada cuatro años, se dice que "esta es la elección más importante de nuestra vida. La diferencia esta vez es que 2020 en realidad lo es”, afirma la publicación en línea.Además de la presentación, la página busca registrar personas en apoyo a O’Rourke y dar a conocer las postulaciones del demócrata en puntos de interés.Necesitamos nominar a un candidato que pueda unir a los demócratas, y a todos los estadounidenses, en torno a una visión compartida e inclusiva de quiénes somos como partido y como nación, se escribe en la sección ‘About us’.“Los demócratas ganan cuando les recordamos a las personas lo que defendemos: justicia, inclusión y soluciones audaces a los desafíos que todos enfrentamos”, concluye.

