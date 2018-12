¡Hola, mi nombre es Óscar y soy alcohólico!, fue una de las frases que se escucharon hace dos años en el salón del ‘Grupo Transmítelo’, perteneciente a la agrupación mundial de Alcohólicos Anónimos, ubicada en el 1823 Lomaland, en el Este de la ciudad.Desde entonces, los miembros celebran cada noche, los 365 días del año sus sesiones diarias con el fin de ‘pasar el mensaje’ tal y como lo describe la Carta de Principios de los 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos“Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables”, dijo Óscar B, uno de los cinco fundadores del ‘Grupo Transmítelo’, tras enfatizar el primer paso de que todos y cada uno de los hombres o mujeres deben aceptar al iniciar el plan de recuperación.Externó que la idea nació de la necesidad que “tenemos todas las personas que militamos dentro de Doble A en algún punto de nuestra vida”.Manifestó que como miembro de AA, están llamados a abrir puertas donde se pueda llegar a personas que requieran la información y transmitir lo que algún día recibieron ellos. “La oportunidad se dio en esa zona donde carecía de un grupo de ayuda y decidimos abrir el grupo”, afirma.A través de testimonios, oración y meditación, la agrupación asistida por más de 20 personas, trabaja en el proceso de cambio de sus vidas de manera individual, la sumisión de un poder espiritual superior, el reconocimiento del alcoholismo como problema que no tiene final y la reparación de daños causados a personas afectadas por la adicción.“Esa es nuestra misión: pasar el mensaje a aquellas personas que sufren de esta enfermedad. Hablarles y decirles que se den la oportunidad de iniciar la recuperación y de cómo curarse”, dice.Y es que el alcoholismo es una enfermedad progresiva, crónica, mortal e incurable. “Nuestra literatura dice que una vez alcohólico, alcohólico para siempre, por eso para evitar la primera copa necesitamos practicar los principios de Doble A”, dijo Manuel H., otro de los promotores.De acuerdo a los servidores, la enfermedad no tiene tiempo de recuperación, no existe un plan a largo plazo. “Nosotros no tenemos tiempo de recuperación, todo es sugerirle y tenemos 12 conceptos que se utilizan para el servicio a nivel mundial. El plan es cada 24 horas”.Añadió que su ingreso al grupo es sólo una detención del progreso de la enfermedad porque están conscientes de que nunca desaparecerá por lo que tienen que tratarla como cualquier dolencia o mal, de lo contrario se corre el riesgo de recaer.Comentaron que hay personas que duran años sin beber y cometen el error de decir que están sanos y abandonan el grupo, pero al poco tiempo vuelven a su adicción a la bebida. “En mi caso, hoy cumplo 10 años sobrio y aquí seguiré”, indicó Héctor B.Aunque el programa está enfocado sólo a personas con problemas con alcoholismo, también acuden personas con doble estigma, es decir que vienen con otras adicciones. “Si la persona viene con problemas de droga, bienvenida; pero si es sólo consumidor de drogas, no le va a funcionar el programa de AA porque no va a tener puente de comprensión”, dice.Agregó que para ampliar la cobertura de rehabilitación también ‘pasan el mensaje’ a lugares donde se les invite como iglesias, clínicas de tratamiento y centros de detención de migrantes ubicados en Otero, Nuevo México y El Paso, Texas.“Vamos cada lunes, son personas inmigrantes que ya fueron deportados y listos para regresar a su país de origen”, añade.Además tienen participación en Radio San Pío que se transmite a través de la frecuencia 110 de AM y redes sociales de la estación los miércoles a las 8 de la noche. “Es una forma de ayudar a las personas que están batallando para dejar el alcohol”, dijo Manuel H.Llegar a un segundo año de actividades representa una felicidad pero también una responsabilidad, dicen los encargados del grupo. “Es una alegría grande porque significa el mantenimiento de muchas vidas, todas las vidas de nosotros están sostenidas de la participación de la que tenemos aquí, son muchas familias que se están recuperando de este trabajo que es para toda la vida”, afirman.Para Manuel H. “Dos años se dicen fáciles pero mantener la puerta abierta representa una gran responsabilidad y a su vez una satisfacción al ver al individuo que se va recuperando poco a poco”.Para ambos significa la posibilidad de que alguien más entre y salve su vida además de que la familia deje de sufrir. “El mantenernos ocupados transmitiendo el mensaje también nos ayuda a nosotros a continuar sobrios”, dice.En el marco de su segundo aniversario se programó una serie de actividades del 3 al 9 de diciembre; el último día se desarrollará el evento magno que empezará con un desayuno y concluirá con una Junta Pública de Información en las instalaciones de la agrupación privada y abierta a la comunidad.Del 3 al 7, expositores de otras agrupaciones, incluyendo uno de Las Vegas, Nevada, participarán en mesas de compartimiento con temas como: Dependencia emocional; gratitud; alejarse del primer trago; libertad por medio de la sobriedad; anonimato; defectos de carácter, ego y rendición, entre otros.Para el sábado 8 se continuará con otros tópicos: Si no fue Dios, ¿Quién? Liderazgo en el servicio; pruebas de ácido en la mujer; la mujer en Doble A, así como la familia después y los peligros de la autosuficiencia.El domingo 9 de diciembre las actividades continuarán con un desayuno bufete de 8 a 9:30 de la mañana para luego seguir con las exposiciones con el tema Cosecha del Grupo, dirigido a personas que tienen menos de un año de sobriedad y proporcionado por Óscar B y los integrantes del GT. Todos los eventos son de entrada libre.De 12:00 a 13:30 horas se realizará la Junta Pública de Información, en la cual se dará una reseña de la fundación de ‘Grupo Transmítelo’ así como la explicación del significado de Alcohólicos Anónimos, Quién es un alcohólico y cómo trabaja. Las actividades concluirán con la partida de un pastel por la celebración de aniversario.