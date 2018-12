Buenos Aires– Donald Trump, el presidente alborotador y contestatario que pasó años mofándose de lo que George H.W. Bush representaba, dejó a un lado diferencias en política y temperamento el sábado para rendir homenaje al icónico ex presidente un día después de su fallecimiento.Trump declaró un período de duelo nacional y ordenó que las banderas sean izadas a media hasta durante 30 días en honor a un hombre de “buen juicio, sentido común y liderazgo imperturbable”. El mandatario y la primera dama agregaron que Bush “inspiró a generaciones de sus compatriotas estadounidenses para el servicio público”.“El presidente Bush guio a nuestra nación y al mundo a una conclusión pacífica y victoriosa de la Guerra Fría”, añadieron los Trump a través de un comunicado. “Como presidente, estableció el escenario para las décadas de prosperidad que siguieron”.Pese a sus palabras elogiosas, Trump no ha sido amable con Bush o su familia. Fustigó a uno de los hijos de Bush, Jeb, cuando fue su rival en las primarias republicanas en 2016, y criticó duramente la presidencia del otro, George W. Bush. Rompió además normas no escritas para ocupantes de la Oficina Oval al proseguir con sus críticas a los Bush una vez en el cargo.La Casa Blanca anunció el sábado que los Trump asistirían a un funeral de estado en honor al ex presidente en la Catedral Nacional en Washington.El anuncio representa un marcado contraste con lo sucedido a inicios de este año, cuando el presidente no fue invitado al funeral de la ex primera dama Barbara Bush, matriarca de la familia y esposa del difunto presidente durante 73 años. Melania Trump asistió en su lugar.Trump fue informado del deceso del expresidente el viernes en Buenos Aires, Argentina, donde asiste a la cumbre del G20.Trump indicó que ha hablado con el ex presidente George W. Bush y el ex gobernador de Florida Jeb Bush para ofrecer sus condolencias. Elogió a Bush padre como “un hombre de enorme valía que verdaderamente amó a su familia”.