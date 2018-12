Clama por justicia afuera del albergue de Tornillo

Tornillo— Joshua Rubin, un hombre de 66 años de edad, lleva un mes y medio acampando a las afueras del refugio para menores inmigrantes ubicado en este cruce fronterizo al este del condado.El hombre originario de Brooklyn, Nueva York está logrando su objetivo en su desesperada lucha por que ‘las personas presten atención a la situación que afrontan los niños en el centro de detención’.“Busco que América se dé cuenta de lo que el Gobierno quiere ocultar. Abren este centro para niños aquí en medio del desierto, alejado de la gente para que nadie lo note, para que nadie lo vea, pero mi misión es que sí se vea y que las personas se den cuenta de lo que ocurre aquí”, comentó Rubin en entrevista con El Diario de El Paso.El centro de detención de menores inmigrantes se encuentra en propiedad federal, a un costado del puerto internacional Marcelino Serna, en Tornillo, a unas 27 millas de la zona urbana de El Paso.Los reportes más recientes informan que el centro alberga a unos 2 mil 340 niños, una cantidad que se ha incrementado cinco veces en comparación de la cantidad de niños que se reportó en el pasado mes de junio, cuando se informó de su apertura.Rubin se ha dedicado a documentar cada una de las entradas y salidas de camiones y vehículos de carga que se presentan en el lugar.Mediante la página de Facebook ‘Witness: Tornillo’, el desarrollador de sistemas ha mantenido al tanto a las personas a nivel nacional de la situación en el centro de detención.Con un letrero que dice: ‘Free Them’, Rubin pasa los días en medio del desierto, duerme en un RV (casa rodante), cuenta con la compañía de su perro y conversa con algunas personas que cruzan el puente día a día.Entre donaciones de comida, pequeñas charlas con los fronterizos y documentando cada movimiento mediante videos en Facebook, el hombre está volteando cada día más miradas al campamento de Tornillo.Cuenta además con una página de GoFundMe, en donde docenas de personas han estado contribuyendo con donaciones monetarias para su supervivencia en medio del desierto. Al cierre de esta edición, la cuenta era de 7 mil 500 dólares recabados.“Entran, salen camiones con galones de agua, con químicos para los baños, con artículos para los niños. Pero también entran camiones llenos de niños, y se van camiones con más niños”, dijo.El neoyorquino, que se identifica como étnicamente judío, es parte de un grupo de activismo dirigido a protestar por la detención de niños sin sus familias en los centros de procesamiento de inmigrantes.“Lo que quiero que las personas entiendan es que si fueran sus hijos quienes están dentro de esa prisión, ¿cuánto tiempo estarían afuera esperando por ellos? Estos son niños y hay que verlos como nuestros propios hijos”, comentó Rubin.Y es que el promedio de estadía en el campamento es de casi 60 días, según informes de autoridades. A esto se le suman los meses que algunos menores ya han pasado en otros lugares bajo el cuidado del Gobierno.La última vez que se le prestó la oportunidad a los medios de ingresar, sin cámaras ni micrófonos, al centro de detención, fue el pasado 12 de octubre. Unos veinticinco periodistas de medios nacionales, incluido El Diario de El Paso, entraron a una ‘ciudadela’ construida en cuestión de cuatro meses.Los menores, que comprenden edades de 13 a 17 años, separados los hombres de las mujeres, viven en carpas similares a la de los militares. La carpa más grande es en donde se hospedan las niñas, y tiene capacidad para 300 adolescentes.El campamento es dirigido por la compañía BFCS, una organización que se encarga de operar y proveer servicios a personas damnificadas en desastres naturales. La operación en Tornillo le cuesta al Gobierno alrededor de 100 millones de dólares mensuales, según informó Associated Press.Se informó que el campamento estaría en operación hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, Rubin y demás organizaciones en apoyo a la comunidad inmigrante estiman que el centro continúe por varios meses más, ya que es casi imposible reubicar a cientos de menores con sus familias en tan corto tiempo.El próximo 23 de diciembre Rubin auspiciará un evento durante 10 días continuos para ejercer presión en las autoridades y exigir la liberación de los menores.‘Christmas in Tornillo’ buscará que mediante cantos, luces y decoraciones navideñas, los menores dentro del campamento puedan ver y escuchar a los activistas.“Queremos que sepan que no están solos, que hay gente que se preocupa por ellos y que los esperamos con los brazos abiertos”, concluyó Rubin.Aunque el plan del Gobierno es que los menores estén con familiares antes de que termine el año, una investigación de Associated Press reveló que el rápido crecimiento del campamento plantea una serie de problemas.Por lo que será casi imposible cumplir con el objetivo inicial de cerrar el campamento de Tornillo para Año Nuevo, ya que no hay 2 mil 300 camas disponibles en otras instalaciones. Un contrato obtenido por AP indica que se planea mantener el campamento hasta el 2020. Destaca que el cierre del campamento ya ha sido pospuesto en tres pasadas ocasiones.

