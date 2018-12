Este viernes un juez federal de Nueva York prohibió al Departamento de Justicia de Estados Unidos retener subsidios policiacos a gobiernos estatales y locales que no cooperen con las autoridades federales de inmigración.El fallo constituye el suceso más reciente en la batalla en curso entre la administración Trump y las jurisdicciones denominadas ‘santuario’ por el acatamiento de la política inmigratoria federal. El presente año, siete entidades y la ciudad de Nueva York demandaron al Departamento de Justicia, alegando que se les estaban negando injustamente fondos por rehusarse a proporcionar al Gobierno federal ciertos pormenores acerca de inmigrantes ilegales.El vienes, el juez federal de distrito Edgardo Ramos ordenó al Departamento de Justicia permitir a los demandantes –Nueva York, Connecticut, Nueva Jersey, Rhode Island, Washington, Massachusetts, Virginia y la Ciudad de Nueva York– recibir los subsidios sin acatar las condiciones sobre la inmigración. El juez señaló que, en conjunto, los estados hubieran recibido subsidios por más de 25 millones de dólares.“El juzgado concluye que los acusados no poseen la autoridad legal para imponer dichas condiciones”, escribió el juez Ramos.Ramos señaló que la causa básicamente se refería a la separación de poderes. “Este caso cuestiona la autoridad del Poder Ejecutivo del Gobierno federal para obligar a los estados a adoptar las políticas inmigratorias de su preferencia imponiendo condiciones a partidas presupuestales autorizadas por el Congreso a las cuales los gobiernos estatales tienen derecho”, escribió el juez.Anteriormente la dependencia señaló disponer de la autoridad para imponer condiciones a los gobiernos estatales y locales que reciben los subsidios. Entre dichas condiciones está otorgar a los agentes federales acceso a los inmigrantes ilegales en las cárceles e informar al Departamento de Seguridad Interna las fechas de liberación de los inmigrantes.Funcionarios policiacos locales han indicado que brindar esa información al Gobierno federal inhibiría a los inmigrantes en el reporte de delitos y la cooperación en las investigaciones.Este viernes los demandantes aplaudieron el veredicto, diciendo que los subsidios se les estaban reteniendo por motivos políticos.También otros juzgados han analizado el tema, dictando fallos similares. El año pasado un juzgado federal de Chicago determinó que el Departamento de Justicia no podía retener los subsidios. El presente año un tribunal federal de apelaciones de 3 magistrados ratificó el veredicto pero anunció que el caso sería considerado por el juzgado entero.

