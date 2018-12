Enfrenta USMCA batalla en Congreso

Buenos Aires, Argentina— Estados Unidos, Canadá y México firmaron un nuevo acuerdo comercial promovido por el presidente Donald Trump para reemplazar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA), que ya alcanzó un cuarto de siglo. El acto protocolario culminó un año de intensas negociaciones y ofreció un atisbo de certeza en medio del aumento de las tensiones mundiales sobre el comercio.Trump, el primer ministro canadiense Justin Trudeau y el presidente saliente de México, Enrique Peña Nieto, firmaron una autorización para el acuerdo el viernes por la mañana en Buenos Aires al margen de la cumbre del Grupo de los 20 (G-20), y sus ministros lo firmaron poco después. La mayoría de los pactos aún debe ser ratificada por los legisladores de los tres países, pero la firma establece protecciones inmediatas, como la de aranceles para automóviles.El acuerdo ahora se dirige a la ratificación casi con certeza en el próximo periodo de sesiones del Congreso de EU, donde algunos demócratas, que tendrán una mayoría en la Cámara a partir de enero, advierten que es posible que no estén satisfechos con los términos.Las incertidumbres continúan, ya que el pacto original de 1994 se mantiene vigente, y los aranceles sobre el acero y el aluminio continúan siendo un irritante de importancia. No obstante, la firma concluyó un arduo proceso que estuvo marcado por las repetidas amenazas de Trump para salir de la zona de libre comercio del continente.“Esta ha sido una batalla”, dijo Trump en comentarios justo antes de que los líderes pusieran el lápiz en el papel. “Este es un acuerdo modelo que cambia el panorama del comercio para siempre”.El nuevo acuerdo se conoce como el Acuerdo entre EU-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés), aunque los canadienses han evitado llamarlo así. Los Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo en agosto, seguido de Canadá el 30 de septiembre.Los tres países sellaron el nuevo acuerdo comercial un día antes de que Trump se reúna, hoy, con el presidente chino Xi Jinping para discutir una posible tregua en su guerra comercial. El líder de Estados Unidos ha desencadenado un enfrentamiento global sobre el comercio al amenazar a una amplia gama de aranceles para forzar cambios en las prácticas comerciales que él considera injustas para la industria estadounidense. Nadie se ha librado de esa lucha comercial, ni siquiera Canadá y México, los principales compradores de productos estadounidenses.Las tarifas del acero y el aluminio, que alguna vez se consideraron una táctica de presión en las negociaciones comerciales, siguen vigentes. Estados Unidos sigue presionando para obtener una cuota a cambio de elevar los aranceles en Canadá y México, que han aplicado sus propios impuestos de represalia. Canadá ha dicho que levantará sus aranceles una vez que Estados Unidos elimine su propia tarifa. La disputa no resuelta socavará el apoyo del sector privado al acuerdo de USMCA, dijo Rufus Yerxa, presidente del Consejo Nacional de Comercio Exterior en EU.Trudeau presionó el viernes para una resolución. “Donald es una razón más por la que tenemos que seguir trabajando para eliminar los aranceles sobre el acero y el aluminio entre nuestros países”, dijo en la ceremonia.El representante de Comercio de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo que las conversaciones sobre el acero y el aluminio continuarán la próxima semana, e indicó que se manejarían por separado con Canadá y México. Se negó a decir si se necesitarían cuotas para elevar las tarifas.“Entonces, lo que el presidente me ha pedido que haga es encontrar un camino que sea satisfactorio para los mexicanos y para los canadienses en acuerdos separados”, dijo. “Era algo que no iba a suceder mientras estábamos haciendo este acuerdo tan complicado”.La firma se realizó en el último día de mandato de Peña Nieto, un objetivo que los países habían presionado para intentar sellarlo antes de que su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, tome el poder este sábado.Trump reconoció el camino a menudo difícil durante las negociaciones y elogió el resultado. “Hemos tomado muchas barbas y un poco de abuso, y llegamos allí y es genial para todos nuestros países”, dijo.Los legisladores norteamericanos, tanto demócratas como republicanos, han dicho recientemente que el acuerdo necesita cambios para obtener su apoyo. El partido Morena de López Obrador, que tiene una mayoría en el Senado de México, también puede buscar revisiones. Trudeau tiene una mayoría en la Cámara de los Comunes de Canadá, pero se enfrenta a una elección en octubre.Trump expresó optimismo acerca de que los legisladores estadounidenses bendijeran el acuerdo. “Espero trabajar con los miembros del Congreso”, dijo. “Ha sido tan bien revisado que no espero tener un gran problema”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.