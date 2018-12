Aguarda frontera cambio con AMLO

Un nuevo presidente asume el poder en México hoy en medio de una ola de expectativas de cambio en la zona binacional de la frontera, incluyendo El Paso.Andrés Manuel López Obrador –conocido como AMLO– comienza su mandato como parte de una oleada anticorrupción que ha puesto a temblar los esquemas políticos tradicionales en Latinoamérica.Empero, algunas decisiones de AMLO como presidente electo, como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), tuvieron un impacto negativo en la economía de la región, al disparar la paridad del peso frente al dólar.La esperanza de que la economía se mantenga firme y mejore yace en algunos fronterizos.“Cuando AMLO vino a El Paso habló acerca de los negocios que benefician a la frontera, el crear incentivos, incluso cuando en aquel momento no se sabía si se iba a reformar NAFTA o no”, dijo Kathleen Staudt, profesora retirada de Ciencias Políticas en UTEP.La catedrática consideró que la decisión tomada en las urnas por los mexicanos causa buenas expectativas para las clases trabajadoras y la economía binacional.La región Paso del Norte ha sido importante para López Obrador a lo largo de la campaña que lo llevó a la máxima investidura de su país.A principios de marzo de 2017, cuando todavía era precandidato a la Presidencia de la República por el partido Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), López Obrador participó en un mitin en la Plaza San Jacinto de El Paso ante decenas de seguidores.López Obrador ha dicho que el propósito a futuro es alcanzar gradualmente la homologación entre los salarios en la franja de México y Estados Unidos.Para algunos expertos es necesario manifestar cautela y esperar las acciones de AMLO con respecto a la región.“Es irónico, aunque Peña Nieto no tuvo fama positiva en la frontera, las políticas económicas que fueron introducidas en su totalidad eran muy favorables para el país”, expresó Fullerton, catedrático en economía fronteriza de la Universidad de Texas en El Paso.Ahora con AMLO nos enfrentamos a una situación en donde se ha identificado como amigo de las regiones fronterizas, pero sin develar ‘el cómo’, declaró el profesor.Además de enfocarse en la atención y ayuda a los migrantes mexicanos, López Obrador se reiteró en su última visita a El Paso en contra de la corrupción del Gobierno de México y por el impuso de la economía del país y de esta región.Dentro de los puntos que destacó, propuso restablecer la zona libre a lo largo de la frontera de México y Estados Unidos. Colocar los puntos de revisión de la Aduana Mexicana de 20 a 100 kilómetros de línea divisora y reducir el impuesto sobre la renta (ISR) a 20 por ciento en la zona fronteriza.“Ha hecho promesas pero no ha revelado acciones concretas legislativas para alcanzar metas”, expresó Fullerton. “Pero el riesgo mayor es que la políticas económicas que pretende no sean coherentes par permitir que crezca la economía del país, por lo que podrían afectar negativamente”.Uno de los puntos más populares y bien recibidos por la comunidad fronteriza fue la promesa de reducir el impuesto al valor agregado (IVA) al 8 por ciento y la aplicación en las ciudades fronterizas mexicanas de una tasa impositiva similar a la que se tiene en este lado estadounidense.No obstante, esta promesa tendrá que esperar. El equipo económico del nuevo presidente informó que por lo menos para el presupuesto 2019 no se aplicará la reducción, ya afectaría seriamente a los ingresos de la Federación.

