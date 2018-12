Será hasta dentro de 3 meses cuando las autoridades lleven a juico a un hombre acusado de matar a su ex pareja.Zachary Adrián Zamora, de 22 años, enfrenta un cargo por homicidio capital, otros 2 por agresión agravada con un arma y uno más por portación ilegal de un arma de fuego por un ex convicto.Zamora es señalado por las autoridades como el presunto homicida de Sylvia Guerrero, de 20 años, con quien sostenía una relación sentimental.El asesinato ocurrió el pasado 3 de junio, después de que el hombre irrumpiera en un apartamento ubicado en la cuadra 5400 de la calle Ridge, en el oeste de El Paso.Tras recibir el reporte de un tiroteo en la zona, elementos de la Policía de El Paso (EPPD) arribaron al lugar y encontraron a Guerrero tirada en el piso con varios impactos de bala. Documentos oficiales señalan que después de atacar a la víctima, Zamora huyó del lugar.Oficiales de EPPD solicitaron el apoyo del helicóptero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para tratar de ubicar a Zamora, ya que éste cruzó a Ciudad Juárez donde permaneció escondido por más de 20 días.Luego de una serie de investigaciones y del trabajo en conjunto de CBP, los U.S. Marshals y la Policía Federal Mexicana, se logró el arresto de Zamora en la vecina ciudad la madrugada del 25 de junio.Zamora fue extraditado horas después de su detención y fue recluido en el Centro de Detenciones del Condado de El Paso, donde se le fijó una fianza de 3 millones 291 dólares.El detenido, a quien también se le conoce como ‘Daze’, cuenta con un largo historial criminal que incluyen delitos como robo, grafiti y robo de vehículos.El juicio contra Zamora fue programado para marzo de 2019 ante la Juez María Salas Mendoza a cargo de la Corte del Distrito 120 del Condado de El Paso.De ser encontrado culpable, Zamora recibiría una sentencia automática de cadena perpetua.

