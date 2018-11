El alcalde de El Paso, Donald ‘Dee’ Margo, estará presente en la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de los Estados Unidos Mexicanos este sábado 1 de diciembre.La noticia fue confirmada a El Diario de El Paso por Roberto Velasco, encargado de medios y comunicación del equipo de transición de la Secretaría de Relaciones Exteriores.“Se envió invitación al alcalde Dee Margo y está confirmada su asistencia”, se informó.Margo será uno de los 16 alcaldes estadounidenses invitados, incluidos los alcaldes de California, Arizona y de las ciudades de San Antonio, Austin y Brownsville en Texas.La delegación texana incluye al congresista Wlll Hurd, quien representa al Distrito 23 de Texas, que abarca parte de este condado, así como el senador republicano John Cornyn.También está invitado el ex gobernador de Nuevo México, el demócrata Bill Richardson.Olivia Zepeda, directora del personal del alcalde, confirmó de igual forma la asistencia del edil."Sí, el alcalde Margo viajará a la Ciudad de México con la Sra. Margo este viernes. Viaja con la Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos como parte de su delegación", señaló.El itinerario para los invitados incluye una recepción en el Museo Franz Mayer, un recorrido por el Palacio Legislativo de San Lázaro y una visita opcional al Museo Nacional de Arte.La delegación de funcionarios en Estados Unidos incluye 140 invitados, entre ellos el vicepresidente Mike Pence, el secretario de Energía de los Estados Unidos Rick Perry, el senador John Cornyn de Texas, la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen y la asesora presidencial Ivanka Trump.El mandatario estadounidense, Donald Trump, no asistirá a la inauguración del sábado, ya que estará en una cumbre en Buenos Aires, Argentina.A la lista de estadounidenses se agregó a la vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, y la esposa del vicepresidente, Karen Pence.En días anteriores el alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cabada, dijo que no había sido invitado al evento de cambio de gobierno.“Hay otros personajes de una investidura muchísimo mayor a la mía que sí es importante que estén ahí, representantes de otros países, y yo no”, declaró el presidente municipal juarense.

