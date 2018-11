Se disculpa aerolínea por burla de empleado a niña

La empresa Southwest Airlines emitió una disculpa después de que uno de sus empleados se mofó del nombre de una menor de 5 años de edad, e incluso publicó una foto del pase de abordar de la niña en redes sociales.Teri Redford, residente de El Paso, reclamó la sorna con que un empleado no identificado de Southwest Airlines se refirió a la menor, cuyo nombre de pila son las primeras 5 letras del alfabeto: Abcde.“El agente en la puerta de abordar se empezó a burlar del nombre de mi niña, se rió, nos señaló a mí y a mi hija mientras él hablaba con otros empleados”, dijo Redford a la televisora KVIA.Los hechos tuvieron lugar el pasado 2 de noviembre, cuando Teri Redford y su hija abordaron el vuelo 6244 de regreso a casa, procedentes del aeropuerto John Wayne de Orange County, California.“Cuando escuché la burla de este empleado volteé y le dije ‘Hey, yo puedo escucharte. Y si yo puedo escucharte también mi hija puede hacerlo. Apreciaría bastante si simplemente te detienes’”, refirió Reford a la televisora.A decir de la mujer afectada por la burla, su hija Abcde sufre de epilepsia, por ello es que abordaron primero el vuelo de regreso a esta frontera.Fue hasta que llegó a El Paso que un conocido le refirió sobre la publicación en redes sociales del pase de abordar de su hija, motivo por el cual la mujer elevó su queja.“Esto fue traído a mi atención cuando alguien que había visto la publicación en Facebook y lo reportó a Southwest Airlines. Y después de dos semanas de haber hecho la queja formal, Southwest no había hecho nada”, afirmó Redford.Sin embargo, cuando la noticia generada en El Paso se hizo viral, la aerolínea publicó un comunicado en el que lamenta las acciones de uno de sus empleados.“Extendemos nuestra sincera disculpa a la familia. Nos enorgullece el extender nuestra Hospitaldad del Suroeste a todos nuestros clientes, que incluye el vivir por la Regla Dorada y tratando a cada individuo con respecto, en persona o en línea”, dijo Southwest Airlines en su comunicado.“Esa publicación no es indicador del cuidado, respeto y civilidad que esperamos de todos nuestros empleados”, sostuvo la empresa.“Hemos hecho un seguimiento con el empleado involucrado, y mientras nosotros no divulgamos públicamente las acciones sobre nuestro personal, estaremos utilizando esta experiencia como una oportunidad para reforzar nuestras políticas y hacer énfasis en las expectativas hacia todos nuestros empleados”, puntualizó la aerolínea.

