Urgen a indagar acusaciones vs campamento de migrantes

Varios legisladores pidieron el jueves una investigación más estricta de antecedentes, más ayuda psicológica y audiencias públicas para indagar a fondo los problemas en un enorme campamento en Texas donde se alojan miles de jóvenes migrantes.Los llamados surgen a raíz de un reporte emitido por una agencia federal y de un artículo investigativo publicado por The Associated Press en días recientes.Más de 2 mil 300 adolescentes están siendo retenidos en la ciudad de carpas en Tornillo, Texas, que se erigió en junio como albergue temporal de emergencia pero que ahora luce más permanente.Hay en curso obras de construcción y el costo de las instalaciones equivale en promedio a unos 1 mil 200 dólares por niño cada día, según el reportaje especial de la AP.La Inspectoría General del Departamento de Salud y Servicios Humanos despertó temores de que la compañía privada que administra la instalación en Tornillo no ha sometido a sus 2 mil 100 empleados a revisiones de antecedentes penales a través del FBI, y denunció que hay sólo un trabajador de salud por cada 100 migrantes.“Estos temas deben ser resueltos sin demora”, dijo Jerrold Nadler, representante demócrata por Nueva York, en una carta al secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar.La carta, también firmada por otros congresistas demócratas, pide una sesión informativa antes del 11 de diciembre y una audiencia cuando sesione el próximo período legislativo a inicios del 2019.“Los problemas que hemos visto en Tornillo son igual de vergonzosos de lo que eran en junio y son síntoma de un problema mucho más grande: un sistema migratorio que no funciona”, declaró Will Hurd, representante demócrata por Texas, cuyo distrito abarca el centro de detención. “Al igual que la propuesta de construir un muro de mar a mar, detener a chicos en Tornillo es el método más costoso y menos eficiente, no llega a solucionar las causas verdaderas de la migración y no hace a nadie más seguro”, agregó.Hurd y otros congresistas insistieron en que la única manera de resolver el problema migratorio es mediante la cooperación con los países centroamericanos.El reporte de la Inspectoría General, que elevó la controversia sobre el campamento, reveló que el ex director de la Oficina de Reubicación de Refugiados, Scott Lloyd, le permitió en junio a la empresa administradora de Tornillo, BCFS Health and Human Services, contratar a personal sin someterlo a las usuales revisiones por antecedentes de abuso o negligencia infantil.Ese tipo de escrutinio permite detectar si algún empleado ha tenido historial de abuso de menores.Según la inspectoría, la agencia otorgó la exención porque estaba en apuros para abrir el centro de detención y porque creía erróneamente que los empleados ya habían sido investigados.