Disminuye expectativa de vida en EU

Washington – En el 2017 volvió a bajar la expectativa de vida en Estados Unidos, informó el jueves el Gobierno en una serie de desoladores reportes en los cuales se muestra que el país sigue inmerso en una crisis al alza de drogas y suicidios.Los datos continuaron el descenso sostenido más prolongado en 100 años en la expectativa de vida al nacer, algo no visto en Estados Unidos desde 1915 a 1918. En dicho periodo de cuatro años tuvo lugar la Primera Guerra Mundial y una pandemia de gripe que dejó un saldo de 675 mil muertos en Estados Unidos y probablemente de 50 millones a nivel mundialExpertos en salud pública y demografía reaccionaron alarmados ante las estadísticas anuales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), mismos que se consideran confiable parámetro en torno a la salud de la sociedad. En la mayoría de los países desarrollados, la expectativa de vida lleva decenios aumentando en forma sostenida.En general, al nacer en el 2017 los estadounidenses podían esperar vivir 78.6 años, la décima parte de un año menos respecto al estimado 2016, de acuerdo con el Centro sobre Estadísticas de Salud de los CDC. Los hombres podían esperar vivir 76.1 años, una décima de año menos que en el 2016. La expectativa de vida para las mujeres era de 81.1 años, lo mismo que el año anterior.Las sobredosis de drogas marcaron otro récord anual en el 2017, subiendo a 70 mil 237 —contra 63 mil 632 un año antes, informó el Gobierno en un reporte anexo—. La epidemia de los opioides continúa pasando una implacable factura, registrándose en el 2017 47 mil 600 decesos por drogas vendidas en la calle, como fentanilo y heroína, así como estupefacientes recetados. Lo anterior también fue cifra récord, motivada en gran parte por el aumento en muertes por fentanilo.Desde 1999, el número de muertes por sobredosis ha crecido más de cuatro veces. En el 2017 los fallecimientos atribuidos a los opioides fueron casi seis veces más que los de 1999.Los decesos por analgésicos legales no aumentaron en el 2017.Otros factores que contribuyeron al descenso en la expectativa de vida incluyen el repunte en muertes por influenza el invierno pasado y más fallecimientos por enfermedades respiratorias crónicas, Alzheimer, embolias y suicidios. Los decesos por enfermedades cardiacas, el motivo No. 1 de muertes de estadounidenses, que habían estado bajando hasta el 2011, siguieron estabilizándose.Los fallecimientos a raíz del cáncer continuaron su tendencia a la baja.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.