Arranca segunda vuelta electoral por el Distrito 8 del Cabildo

La elección de desempate en el Distrito 8 del Cabildo de El Paso no ha sido ajena a polémica, al momento que no hubo un ganador entre los 5 aspirantes al puesto, y que la distancia entre el segundo y tercer candidato en dicha carrera fue de 15 votos.En el Distrito 8 la titular Cissy Lizárraga tuvo 4 diferentes contendientes en la boleta electoral, pero ni ella ni alguno de sus contrincantes pudo superar el 50 por ciento de los votos.Lizárraga sumó el 43.61 por ciento de los votos, Nicholas Anthony Vásquez el 15.68 por ciento, Richard “Rich” Wright el 15.58 por ciento, Greg Baine el 14.12 por ciento y Dylan Corbett el 11.02 por ciento al computarse la totalidad de los precintos.Mientras, todo está programado para que la elección de desempate del Distrito 8 se lleve a cabo el 15 de diciembre, entre Lizárraga y Vasquez, cuyos nombres aparecen ya en la boleta electoral que presenta la Oficina de Elecciones del Condado de El Paso en su página web.Los resultados del día de elección mostraron que Cissy Lizárraga logró sumar 6 mil 717 votos, lo que representa el 43.61 por ciento de los sufragios, pero de acuerdo a la normatividad vigente, al no rebasar el 50 por ciento de los votos no se le pudo declarar ganadora.Fue entonces que se tuvo que considerar al candidato que tuvo la segunda cantidad mayor de votos, y a pesar de que la diferencia fue de sólo 15 votos, la decisión se inclinó para poner el nombre de Nicholas Anthony Vásquez frente a Lizárraga por el desempate.Vásquez, estudiante de Sociología en la Universidad de Texas en El Paso, totalizó 2 mil 415 votos, para un 15.68 por ciento de los votos, mismos que ahora pusieron su nombre en la boleta electoral del desempate que se llevará a cabo el 15 de diciembre.“El señor Wright puede iniciar un recuento, eso no me afecta a mí o a lo que estoy haciendo”, dijo Vásquez a los medios.“Esta campaña no es acerca de mí, sino sobre lo que la comunidad necesita y puede hacer para invertir en nuestro futuro. Mantener El Paso, El Paso”, sostuvo el candidato.El periodo de elecciones tempranas, para la votación de especial desempate iniciaron este 28 de noviembre y se extenderán hasta el 11 de diciembre.El día de elección se ha confirmado será el 15 de diciembre.

