Disminuye uso de fuerza de la Patrulla Fronteriza

Agentes de la Patrulla Fronteriza cerca de Tijuana, México, enfrentaron una decisión mientras observaban el caos provocado por una multitud de migrantes que incluían hombres que lanzaban piedras y niños descalzos: ¿responder con fuerza?; y, si era así, ¿de qué tipo?Las circunstancias en el cruce fronterizo de San Ysidro el domingo fueron excepcionales, pero la pregunta que enfrentaron los agentes no lo fue. Es una elección de una fracción de segundo que se realiza con más frecuencia en el remoto desierto, lejos de las cámaras, donde los agentes probablemente trabajan solos y se encuentran con grupos de personas que cruzan ilegalmente.La respuesta de los agentes, que arrojaron gas lacrimógeno a la multitud, provocó indignación generalizada y reavivó las quejas de que la Patrulla Fronteriza, alentada por el duro discurso del presidente Donald Trump, es demasiado rápida para usar la fuerza, particularmente cuando responde a personas que tiran piedras.Sin embargo, las estadísticas del gobierno muestran que el uso de la fuerza por parte de los oficiales y agentes de Aduanas y Protección Fronteriza está disminuyendo desde su nivel más alto durante el año presupuestario 2013. Hay excepciones de alto perfil, como la muerte a tiros por agentes de una mujer guatemalteca de 19 años que cruzó la frontera cerca de Laredo en mayo.Aún así, los expertos dicen que las políticas han mejorado después de una auditoría importante hace cinco años."Se ha progresado, especialmente para que los oficiales reciban mejor entrenamiento y mejor equipo", dijo Josiah Heyman, profesor de la Universidad de Texas en El Paso y director del Centro de Estudios Interamericanos y Fronterizos. "Cuando empecé a estudiar esto, la mayoría de los agentes tenían un arma y una macana. No tenían la opción de usar otra cosa".Las armas de fuego se usaron 45 veces en el año presupuestario 2013 en comparación con 17 en 2017, según datos de Aduanas y Protección Fronteriza. Durante los primeros 11 meses del año presupuestario 2018, las armas de fuego se usaron 14 veces. Los datos incluyen agentes de la Patrulla Fronteriza que están entre los puertos de entrada y los oficiales que vigilan los cruces fronterizos.Durante esos 11 meses, hubo 743 casos de agentes y oficiales que usaron una fuerza menos letal, como por ejemplo bastones, pistolas paralizantes, gas lacrimógeno y gas pimienta. Estos incluyeron 29 casos en los que se usó gas lacrimógeno y 43 incidentes de gas pimienta. Aunque los números finales no están disponibles, esas cifras representan una caída con respecto a 2013, durante la administración de Obama, cuando hubo mil 168 incidentes de fuerza menos letal, incluidos 27 casos de gas lacrimógeno y 151 de gas pimienta, según los datos. La fuerza menos letal ha aumentado en los últimos dos años, pero aún es menor que en 2013.Las quejas sobre el uso excesivo de la fuerza hicieron que Aduanas y Protección Fronteriza comisionaran una investigación por parte de la Policía Ejecutiva, un grupo de investigación y políticas. La auditoría de 2013 resaltó problemas que incluían agentes de patrulla a pie sin acceso a opciones menos letales. Recomendó que no se permita a las autoridades policiales usar fuerza letal cuando la gente tira piedras, una sugerencia que fue rechazada.Después de esas revisiones, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza revisó las políticas y realizó cambios importantes en la capacitación. Los agentes ahora se someten a simulacros basados en escenarios en la academia y aprenden cómo reducir la tensión en situaciones tensas. Reciben 64 horas de capacitación en el trabajo sobre el uso de la fuerza. Algunos sectores, como El Paso, tienen un simulador de realidad virtual. Las pantallas gigantes octogonales montadas en una plataforma imitan un encuentro en el desierto donde los agentes deben decidir si disparar sus armas. El escenario está diseñado para causar estrés, y los agentes se ven obligados a pensar rápidamente o enfrentar disparos, atropellos o golpes con rocas. Después de la simulación, discuten las reacciones con los oficiales de capacitación y trabajan sobre cómo responder mejor en el futuro. "El desierto es un ambiente desestructurado muy difícil y peligroso", dijo Aaron Hull, jefe de la Patrulla Fronteriza para el Sector de El Paso. "Estamos tratando de mantener a nuestros agentes a salvo. Estamos tratando de proteger la seguridad de nuestras comunidades y de todas las personas involucradas".Chuck Wexler, jefe del foro de investigación policial, le dio crédito a la agencia por tomarse en serio las recomendaciones. "También cuando tienen un incidente, tienen un mejor proceso de revisión", dijo.Trump defendió el uso de gases lacrimógenos en los niños, afirmando que era "muy seguro", una "forma muy pequeña" de irritante. Sin embargo, los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza todavía planean realizar una revisión para determinar si estaba justificado y qué se podría hacer mejor, si es que se hace, según el Comisionado Kevin McAleenan.Los agentes están autorizados a usar fuerza letal cuando existe una creencia razonable de que existe un peligro inminente de lesiones físicas graves o muerte para el oficial u otra persona. Tienen discreción sobre cómo desplegar una fuerza menos que letal: debe ser "objetivamente razonable y necesaria para llevar a cabo las tareas de aplicación de la ley", y debe usarse cuando otras técnicas de "mano vacía" no son suficientes para controlar el desorden.

