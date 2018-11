Antes de masacre en El Paso, causó terror en Las Cruces

Tras una intensa persecución policiaca por las calles de Florida se logró la detención del presunto responsable de atacar a tiros a una familia paseña que se preparaba para la cena de Acción de Gracias.El caso parece sacado de una película de miedo: antes de la masacre cometida en El Paso, el sospechoso habría atacado a golpes a un adulto mayor de Las Cruces y secuestrado a la hija de su víctima a punta de pistola, obligándola a que lo transportara a esta ciudad, donde cometió un asesinato.Jason Aaron Gibson, de 38 años, originario de Mesa, Arizona, fue arrestado la tarde del martes por elementos de los U.S. Marshals en Daytona Beach.Gibson es acusado de irrumpir en una vivienda ubicada en la cuadra 8400 de la calle Signal Peak, en el noreste de El Paso, donde sin motivo aparente disparó sin piedad contra una familia, matando al padre y dejando en terapia intensiva a la madre y a uno de los hijos.Las víctimas fueron identificadas como Lorenza y Juan Pablo Salas, ambos de 58 años, y su hijo Jonathan de 24; este último fue declarado con muerte cerebral tras recibir dos tiros en la cabeza, mientras que la mujer resultó con un disparo en el ojo.Andrew Gant, vocero de la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia (VCSO), indicó que se pudo dar con la ubicación de Gibson gracias a un lector de placas que alertó a las autoridades sobre la presencia del hombre en el área, mientras viajaba a bordo del automóvil que robó de la casa de la familia Salas.El hombre fue detenido alrededor de las 5 de la tarde en la intersección de la avenida Palmetto y el bulevar West International Speedway, luego de protagonizar una persecución a toda velocidad.La Policía de Daytona Beach (DBPD) explicó que después de recibir la notificación de que Gibson era buscado en El Paso por homicidio, se coordinó un operativo en conjunto con VCSO, los U.S. Marshals y otras agencias para poder capturar al sujeto.De acuerdo con Lyda Longa, vocera de DBPD, Gibson fue ubicado por elementos de los U.S. Marshals mientras circulaba por la avenida South Ridgewood, pero al verse descubierto, el hombre trató de escapar de los uniformados.Luego de varios minutos de persecución, los policías trataron de cortarle el paso a Gibson atravesando sus patrullas, pero este nunca soltó el acelerador y chocó contra las unidades para tratar de seguir su camino.Momentos después del choque, Gibson bajó del automóvil y emprendió la huida a pie e intentó perder a los uniformados al entrar al estacionamiento de un edificio de la zona, donde finalmente fue arrestado.Además de los cargos que enfrenta en El Paso, a Gibson se le fincaron dos cargos en Daytona Beach por agresión agravada por el choque contra los oficiales, quienes salieron ilesos.{DESCANS}El despiadado ataque perpetrado por Gibson en El Paso no fue el único, ya que entre la noche del 21 de noviembre y la mañana del día 22, el sujeto entró a una casa en Las Cruces y golpeó a un hombre de la tercera edad.Danny Trujillo, vocero de la Policía de Las Cruces (LCPD), dio a conocer que Gibson entró a una casa móvil ubicada en la cuadra 1300 de la calle Wolf Trial, que era habitada por un hombre de 86 años, quien fue brutalmente golpeado por el sujeto.Las investigaciones de LCPD indican que alrededor de las 11 de mañana del 22 de noviembre la hija de la víctima y una amiga de ella, ambas de 64 años, acudieron a recoger al adulto mayor para ir a celebrar el Día de Gracias con un familiar.Pero al ingresar a la vivienda las mujeres se toparon con Gibson, quien las amenazó con un arma de fuego y una pistola taser.Según el testimonio de las víctimas, Gibson obligó a la hija del hombre a amarrar con cinta adhesiva a la otra mujer y la metió al baño, donde estaba el adulto mayor tirado en un charco de sangre.El vocero mencionó que Gibson le ordenó a la hija de la víctima llevarlo hasta El Paso y dejarlo por el área de la avenida Hercules, a unas cuadras de la vivienda de la familia Salas.Luego de que Gibson se bajara del vehículo, la mujer condujo de regreso a Las Cruces y llamó a las autoridades para que le brindaran ayuda a su padre y a su amiga.El herido fue llevado a un hospital de Las Cruces y luego transportado a El Paso para recibir atención médica. A pesar de que las heridas de la víctima son graves, no ponen en riesgo su vida. Las mujeres solo presentaron lesiones menores.Trujillo agregó que cuando la mujer se enteró de lo ocurrido en El Paso con la familia Salas, se puso en contacto con las autoridades para informarles que ella había dejado a Gibson por esa área.Por lo que LCPD dio aviso a los investigadores de la Policía de El Paso (EPPD), quienes giraron una orden de arresto nacional contra Gibson.Gibson se encuentra bajo custodia de los U.S. Marshals y se espera que sea extraditado a El Paso en los próximos días.

