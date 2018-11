Protestan por el regreso de Planned Parenthood

Luego de que el pasado mes de octubre Planned Parenthood abriera sus puertas tras nueve años de ausencia, ayer por la mañana un grupo de manifestantes se reunieron a las afueras del lugar para mostrar su rechazo contra el centro de salud.Portando pancartas y pidiendo el cierre del lugar, así arribó un grupo de seis personas de la coalición provida Southwest a las instalaciones de Planned Parenthood, ubicado en el 1511 de la avenida Missouri.Durante la protesta Joe Pojman, director del grupo antiabortos Texas Alliance for Life, indicó que el tener a Planned Parenthood en El Paso solo traerá una mala imagen a la ciudad, debido a que de acuerdo con Pojman asegura que varios centros de salud de esta red de planificación familiar han sido expuestos por presuntamente ayudar e instigar el tráfico sexual de menores.Según Pojman, Planned Parenthood ha violado en repetidas ocasiones los estatutos contra las leyes que protegen a menores de violaciones, por lo cual él promueve que el próximo año en le sesión legislativa se aprueben varias propuestas de ley antiaborto.“En 2017 el gobernador (Greg) Abbott firmó 10 propuestas de ley provida y un presupuesto para medidas alternativas al programa de abortos y para quitarle fondos a Planned Parenthood. Ahora esperamos que se pase una propuesta para que no se puedan hacer contratos con ningún proveedor de abortos”, dijo.Los grupos provida aseguran que Planned Parenthood es un negocio que lucra con la vida de inocentes, debido a que sus ganancias las obtienen de los abortos que se practican en sus centros de salud.Pojman negó que estos centros de salud ofrezcan diversos servicios de salud como enfermedades de transmisión sexual, control prenatal, abortos quirúrgicos y con medicamentos y pruebas para la detección del cáncer de mama y cuello uterino.“No cuentan con el equipo suficiente, si alguien quiere hacerse una prueba contra el cáncer de mama solo harán un chequeo manual como el que las mujeres se hacen en su casa y eso es porque es una mentira que son un centro de salud”, enfatizó.El director agregó que no descansarán hasta que este tipo de lugares dejen de operar no solo en esta frontera sino en todo el país.“Estos lugares no hacen falta, para eso hay servicios médicos muy completos que se brindan a la comunidad. Texas es un estado de vida así que seguiremos adelante hasta lograr el objetivo”, resaltó.Si usted desea apoyar esta campaña provida, puede obtener más información en la página www.southwest.life.

