Culpa padre a autoridades por la muerte de su hija

Una nueva tragedia vial impactó el cruce de Mesa y Cincinnati el jueves de Acción de Gracias por la madrugada: Amanda Weyant-Ferguson, maestra de YISD, falleció arrollada por un auto que se pasó el semáforo en rojo.El padre de Amanda, quien murió a los 29 años, hizo un sentido reclamo a las autoridades del Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), responsables de la vialidad en que su hija perdió la vida, y donde varios peatones han muerto atropellados.“Le ruego a Dios que nunca tengas que sentir que el corazón se te sale del pecho por algo como esto, que debió prevenirse años atrás”, dijo Dan Ferguson en una audiencia pública convocada por el regidor Peter Svarzbein.“Mi meta a largo plazo es poder vivir cada día hasta que pueda ver a mi hija en el Cielo”, agregó.“Todos en este cuarto sabían que iba a pasar algo ahí, todos. Eso es negligencia”, dijo el padre en medio de su pesar, culpando a las autoridades de TxDOT por la falta de medidas preventivas.A lo largo de los últimos años la intersección de Mesa y Cincinnati, en el corredor de entretenimiento que lleva el nombre de esta segunda calle, han ocurrido varios accidentes viales fatales. A pesar de que se estableció un semáforo y se cambió el sentido de la Cincinnati, los accidentes siguen ocurriendo.Con el fin de buscar una estrategia que permita brindar seguridad a peatones en el área del corredor comercial ubicado en las inmediaciones de la Universidad de Texas en El Paso, se realizó la junta comunitaria para informar de posibles soluciones, escuchar a los afectados y evitar que ocurran más fatalidades.“En grandes ciudades como New Orleans donde tienen una gran cultura de consumo de bebidas no permiten el tráfico donde hay gente bebiendo. Podríamos hacer algo así”, comentó Zachary Zuñiga, amigo cercano de Ferguson Weyant.Familiares de la maestra pidieron implementar soluciones efectivas, de lo contrario podrían emprender una demanda legal por negligencia si no atienden la denuncia a la brevedad.Uno de los asistentes, tras coincidir que se requiere una mayor presencia policiaca, aseguró que en este problema deben trabajar tanto autoridades como ciudadanos.“Este no es un problema solo de la Policía o de la Ciudad, es un problema de nosotros como ciudadanos porque debemos ser más responsables al manejar y estar más alertas al caminar por las calles y banquetas”.Aunque al momento no se tiene un plan firme para dar solución inmediata, las autoridades se comprometieron a diseñar un plan a corto plazo aplicando mayor vigilancia.“No descartamos nada para que el área sea más segura en un futuro” , expresó Jennifer Wright, portavoz del TxDOT, tras agregar que lamentablemente no se tiene un plan en el corto plazo.En la actualidad la Ciudad no puede hacer modificaciones a la vialidad debido a que está considerada una carretera y tiene jurisdicción estatal, por ello la presencia del Departamento de Transporte de Texas.Dentro de los planes a futuro que tiene el Departamento de Transporte se contempla la construcción de un paso subterráneo que permita dejar el tránsito libre y proteger a las personas de posibles atropellos.Jennifer Wright dijo que con este plan se garantizaría la seguridad a los paseantes pero se tiene que trabajar con oficinas estatales de seguridad de tráfico. “Eso nos llevaría mucho tempo y mucho dinero, pero ese es nuestro plan”.“Fue una junta muy emocional, por eso estamos aquí, con el objetivo de involucrar a todas las instancias involucradas para juntos hacer que esta zona sea segura para los visitantes”, indicó Peter Svanzbein, regidor del Distrito 1.En la reunión el encargado del Comando Regional Oeste de EPPD dio a conocer que la corporación hace lo posible por mantener vigilada la zona, pero reconoció que se requiere de más elementos.Se dijo que en el sector Oeste se tiene destinados a poco más de 80 elementos, mismos que prestan el servicio de vigilancia. “Cuando se requieren más, recibimos apoyo de otros comandancias”.Propietarios de algunos bares establecidos en las cercanías de la calle Cincinatti y Mesa, lugar donde ocurrió el percance mortal, sugirieron la instalación de barandales a lo largo de la avenida para proteger la integridad de los visitantes al caminar por las aceras.“Deben instalar algún tipo de barrera, como un tipo de plumas que se utilizan en los cruces de trenes, que bajan, o como lo hacen en una parada de tren o esos pilares de acero que salen del suelo”, dijo Dan Ferguson, padre de Ferguson Weyant.“Como entidad estatal, no podemos hablar con la Policía, pero trabajaremos con la Ciudad de El Paso para ver qué se puede hacer allí”, dijo Jennifer Wright, portavoz del Departamento de Transporte de Texas.Añadió que una de las opciones en el corto plazo es instalar un sistema de iluminación para calmar el tráfico y analizan otras opciones a realizar en poco tiempo para ayudar a prevenir otra tragedia.