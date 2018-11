Trabajan 16 horas agentes de CBP

El despliegue de centenas de oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a los estados de California y Arizona ha causado no sólo la prolongación de los tiempos de espera en los puentes internacionales de la región, sino también sus propias jornadas laborales.John Monahan, presidente del sindicato de trabajadores de CBP NTEU, confirmó a El Diario de El Paso que un oficial de CBP en esta ciudad puede laborar por 16 horas seguidas durante esta temporada vacacional.“Ahora con lo del despliegue de más oficiales a los estados de California y Arizona por la caravana, la situación laboral localmente se torna más pesada”, explicó.Un total de 573 agentes de CBP de la zona del Suroeste de Texas ha sido movilizado a los estados de California y Arizona en apoyo y refuerzo de la llegada de las caravanas de centroamericanos inmigrantes.Las horas extra son una condición de empleo que cada oficial debe cumplir en cuanto a contrato.“Es una condición de empleo que se desempeña todo el año, pero en estas fechas, por lo concurrido de los puentes, hay más trabajo”, expresó Rubén Jáuregui, portavoz de CBP.La agencia informa en su sección ‘pago y beneficios’ en el sitio web de carreras www.cbp.gov que un oficial activo de CBP cuenta con el derecho de producir hasta 45 mil dólares anuales en tiempo extra.Jáuregui detalló que por cuestiones preventivas no se puede informar el número de oficiales de CBP que continúan en operación en el sector de El Paso.Monahan comentó que el sindicato está al tanto de las regulaciones de la agencia, pero que busca concientizar a los usuarios de los puentes internacionales.Declaró que el sindicato de CBP pide al público paciencia, debido a que actualmente la agencia no cuenta con suficiente personal para un procesamiento más rápido.“Como oficiales tenemos una misión que cumplir y es resguardar al país, entonces le pedimos a las personas que tengan mucha paciencia en los puentes. Sabemos lo que es estar esperando, pero estos jóvenes hombres y mujeres oficiales también han estado laborando por largos periodos de tiempo”, dijo Monahan.Los turnos normales para un oficial de CBP son de 8 horas, pero en esta temporada es común que aumenten los tiempos laborales por 4 o incluso 8 horas más.Agentes se ven en la necesidad de doblar el turno para poder mitigar la falta de personal, detalló el sindicato.“Es importante que las personas sepan que los oficiales tienen familia, tienen un hogar y las extensas horas en labor suelen ser muy pesadas. También sufrimos por no estar con la familia en Acción de Gracias, Navidad y otras festividades”, dijo Monahan.La búsqueda de personal de oficiales de CBP se ha expandido con la próxima reclutación de más oficiales mediante una serie de ferias de trabajo.El Departamento de Seguridad Nacional estará promocionando un seminario de empleo a partir de este 6 de diciembre en El Paso.De acuerdo con Jáuregui, esta es una oportunidad para aquellos interesados en ser parte de la agencia y permanecer en la región, ya que son muy limitadas las oportunidades en donde se ofrecen vacantes en este sector.“Esta es una gran oportunidad para recién egresados universitarios, personas que hayan pasado o estén pasando por el servicio militar o cualquier otra persona interesada en unirse a CBP y quedarse en casa”, expresó el vocero mediante un email.Aduanas y Protección Fronteriza iniciará el periodo de reclutamiento en las instalaciones de Park University, en campus de Adabel Drive, cerca de George Dieter y Rojas, con un horario de las 9 a.m. a 1 p.m. y 6 p.m., el 6 de diciembre del 2018.Las vacantes son para agentes de la Patrulla Fronteriza, oficiales de CBP y agentes de Aire y Marina.Puede encontrar información adicional sobre las vacantes y beneficios de CBP en: www.cbp.gov/careers

