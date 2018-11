Sufren doble tragedia tras balacera de Thanksgiving

[email protected]

Las tragedias parecen no terminar para la familia que fue atacada a balazos durante un supuesto robo la tarde de Thanksgiving.El padre murió en la escena, y una de las dos víctimas que permanecía en terapia intensiva fue diagnosticada con muerte cerebral.La Policía de El Paso (EPPD) informó el martes por la tarde del arresto, en Florida, del presunto asesino sin dar más detalles al respecto.Jonathan Salas, de 24 años, recibió dos disparos en la cabeza cuando un sujeto irrumpió en la vivienda que compartía con sus padres para presuntamente robar el automóvil de la familia.Los hechos ocurrieron el jueves en la cuadra 8400 de Signal Peak, en el Noreste.Sin una explicación aparente, fueron baleados, además de Jonathan, sus padres: Lorenza y Juan Pablo Salas, de 58 años.El patriarca murió de un tiro en la cabeza, en tanto que la mujer presentó un impacto en el ojo.Jonathan Salas y su madre fueron trasladados de emergencia al Centro Médico Universitario (UMC), donde se les ingresó al área de terapia intensiva.Entre lágrimas y con la voz entrecortada, una persona cercana a la familia relató a El Diario de El Paso que “la pesadilla” continúa para la familia, que tendrá que vivir con la muerte de no uno sino dos de sus integrantes.Esto debido a que los doctores diagnosticaron al menor de los Salas con muerte cerebral y la familia está planeando desconectarlo del respirador artificial que lo mantiene con vida.“Los doctores dijeron que no había nada qué hacer con él y la familia está planeando desconectarlo en estos días”, dijo la persona que prefirió el anonimato.Agregó que no puede entender por qué le tuvo que ocurrir esto a sus conocidos, quienes siempre se caracterizaron por ser una familia de bien.“Yo no me explico cómo les pudo pasar esto, ellos no le hacían nada a nadie, eran una familia muy buena y dedicada a la iglesia, en verdad no puedo entender”, expresó antes de romper en llanto.De acuerdo con su relato, la familia se encontraba preparando la cena de Acción de Gracias, cuando escucharon ruidos en la parte trasera de la vivienda por lo que Salas y su padre fueron a revisar y en ese momento fueron atacados a balazos.“Salieron a ver qué estaba pasando y al ver que el tipo tenía una pistola (Salas y su padre) quisieron correr pero les disparó y les dio en la cabeza”, aseguró.El sujeto no sólo se conformó con herir a los dos hombres que se encontraban en la vivienda, ya que también le disparó a la mujer en el rostro, quien desesperada logró salir de su casa para pedir auxilio a sus vecinos.La persona allegada a los Salas contó que el impacto que recibió Lorenza fue directamente en el ojo, lo cual la mantiene en terapia intensiva.“Ella perdió su ojo por el balazo, ya se encuentra más estable pero no se sabe cuánto tiempo más estará hospitalizada”, reiteró.Una vecina de la familia que sólo se identificó como Rachel, comentó que los Salas eran muy queridos en el vecindario y lamenta lo que les sucedió.“Eran una familia muy linda, yo conocía a Jonathan cuando estaba chiquito y venía a cortarme el zacate. Todavía no puedo creer nada de esto”, expresó.La mujer recordó que los Salas eran una familia muy pacífica a quienes era común escuchar cantando canciones religiosas, ya que tocaban para un grupo de su iglesia.Otros vecinos del lugar se dijeron sorprendidos por la noticia, ya que consideran que el vecindario donde han vivido por más de 20 años es un lugar tranquilo, pero ahora sienten miedo ya que aseguraron que le pudo haber ocurrido a cualquiera.A pesar de que el responsable del ataque logró escapar del lugar en el auto de la familia Salas, ya se encuentra tras las rejas.La Policía de El Paso (EPPD) confirmó la tarde del martes que el sujeto fue detenido en el estado de Florida por los U.S. Marshals.“Ya fue arrestada una persona en Daytona Beach, Florida y se encuentra en custodia de los U.S. Marshals y de la Policía de Daytona Beach”, informó Enrique Carrillo, vocero de EPPD.La identidad del hombre no fue revelada de manera inmediata por EPPD, ya que Carrillo aseguró no poder proporcionar más detalles debido a que la investigación continúa abierta.Amigos y parientes de la familia Salas se han unido para apoyarlos económicamente en estos difíciles momentos.Jorge Luis Esquivel Paz, amigo de Pablo Salas –hermano mayor de Jonathan–, abrió una cuenta en Internet para recaudar fondos tanto para los gastos médicos como para los funerarios.“Trágicamente entraron a robar a la casa de nuestro amigo Pablo Salas e hirieron con arma de fuego a sus papás y hermano. Queremos recaudar fondos para ayudarlos a solventar los gastos, se agradecería muchísimo su contribución”, comentó.Si usted gusta apoyar a la familia Salas puede hacerlo a través de un donativo electrónico en la página https://www.gofundme.com/hq7d7a-salas-family