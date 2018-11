Gobierno federal bloquea verificación del FBI a personal de campo

Tornillo, Texas – La administración Trump anunció en junio que abriría un refugio temporal para hasta 360 niños migrantes en este rincón aislado del desierto de Texas, ubicado al Este del Condado de El Paso. Menos de seis meses después, la instalación se ha expandido hasta convertirse en un campo de detención con miles de adolescentes, y con el pronóstico de convertirse en algo permanente.Para el martes, 2 mil 324 menores de ambos sexos –en su mayoría centroamericanos entre las edades de 13 y 17 años– estaban durmiendo dentro de las instalaciones altamente protegidas en filas de literas en tiendas de campaña, algunas de las cuales albergaron a los rescatistas que respondieron a la emergencia del huracán Harvey.Más de mil 300 adolescentes han llegado solamente desde finales de octubre.El campamento sobresale entre los campos de algodón y las carreteras polvorientas, no lejos de la oscura valla que marca la frontera entre EU y México; tiene hileras de carpas de color beige y carritos de golf que transportan a los empleados que portan radios para comunicarse. Se puede ver a adolescentes con cortes de cabello idénticos y camisas y pantalones avalados por el gobierno caminando de una tienda a otra, flanqueados por personal por las partes delantera y trasera.Más personas están detenidas en la ciudad de la tienda de campaña de Tornillo que en todas, menos una, de las 204 cárceles federales de la nación, pero la construcción continúa.La población del campamento puede crecer aún más si los miembros de las caravanas de migrantes castigados por el presidente Donald Trump ingresan a Estados Unidos. Los funcionarios federales han dicho que pueden transportar vía aérea a adolescentes de las caravanas que llegan a San Diego directamente a El Paso y luego llevarlos a Tornillo, según un proveedor de servicios sociales sin fines de lucro que habló bajo condición de anonimato porque no se le permitió discutir públicamente el asunto.Una investigación de Associated Press ha encontrado que el rápido crecimiento del campo ha creado serios problemas, entre ellos:– Ninguno de los 2 mil 100 empleados se someten a rigurosas verificaciones de antecedentes de huellas dactilares del FBI, de acuerdo con un memorando de un grupo que busca rendición de cuentas del gobierno obtenida exclusivamente por AP. "En su lugar, Tornillo está utilizando controles realizados por un contratista privado que tiene acceso a datos menos completos, lo que aumenta el riesgo de que una persona con antecedentes penales pueda tener acceso directo a los niños", dice el documento.– Los costos parecen estar aumentando más de 50 por ciento de lo que el gobierno ha revelado. Lo que comenzó como una emergencia, un refugio de 30 días, se ha transformado en una gran ciudad de tiendas de campaña que podría costar a los contribuyentes más de 430 millones de dólares.– El gobierno permite que la organización sin fines de lucro que administra las instalaciones evite los requisitos de atención de salud mental. Según la política federal, los refugios para jóvenes migrantes generalmente deben tener un experto en salud mental por cada 12 niños, pero los funcionarios del refugio han indicado que Tornillo puede contar con un solo especialista por cada 100 niños, según dos defensores de los derechos de inmigración que hablaron con AP.– Los planes federales para cerrar Tornillo antes de la víspera de Año Nuevo serán casi imposibles de cumplir. No existen 2 mil 300 camas extras en otras instalaciones. Un contrato obtenido por AP muestra que el proyecto podría continuar en 2020 y los cierres planificados ya se han extendido tres veces desde este verano.Los adolescentes de Tornillo no fueron separados de sus familias en la frontera este verano, pero los retienen allí porque las políticas federales de inmigración han resultado en la detención de un récord de 14 mil niños migrantes, llenando las camas de los refugios en todo el país al máximo. Casi todos llegaron de Centroamérica con la esperanza de unirse a miembros de la familia en Estados Unidos.Algunos menores han sido detenidos en Tornillo desde que abrió el campamento en junio. A medida que la población dentro de las cercas de alambre alto se expande, y como algunos niños permanecen allí más tiempo, la angustia entre los detenidos se ha profundizado."Las pocas veces que me dejaron llamar a mi mamá, le decía que algún día sería libre, pero realmente sentí que estaría allí por el resto de mi vida", le dijo a la AP un adolescente de 17 años de Honduras que fue retenida. en Tornillo a principios de este año. "Me siento tan mal por los niños que todavía están allí. ¿Qué pasa si tienen que pasar la Navidad allí? Necesitan un abrazo, y a nadie se le permite abrazarse allí".Después de que su familia pasara por una exhaustiva verificación de antecedentes, el adolescente fue liberado recientemente para ellos, pero dijo que todavía tiene pesadillas en las que está de regreso. Habló bajo condición de anonimato por temor a represalias de autoridades migratorias.Confinar y cuidar a tantos niños es un desafío. Durante el día, los cuidadores siguen los adolescentes detenidos a sus comidas, duchas y esparcimiento en la árida parcela de tierra protegida por múltiples niveles de seguridad. Por la noche, el área alrededor del campamento, que ha crecido de unas pocas docenas a más de 150 tiendas, está asegurada e iluminada por reflectores.La agencia de servicios sociales sin fines de lucro contratada para administrar Tornillo dice que está orgullosa de su trabajo. Asegura que está operando la instalación con la misma precisión y cuidado que los refugios instalados después de los desastres naturales."No tenemos nada que ocultar. Esta es una operación excepcionalmente administrada", dijo Krista Piferrer, portavoz de BCFS Health and Human Services, una organización religiosa que dirige Tornillo. "Este no es nuestro primer rodeo".Expresó que no han recibido orientación del gobierno de Trump sobre lo que sucederá después del 31 de diciembre.Un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos federal, Mark Weber, dijo que no se han tomado decisiones sobre si Tornillo cerrará antes de fin de año según lo programado."Sea lo que sea lo que decidamos hacer, en un futuro muy cercano, daremos una notificación pública al respecto", dijo.Según Naomi Smoot, directora ejecutiva de la Coalición sin fines de lucro para la Justicia Juvenil, Naomi Smoot, directora ejecutiva de la Coalición para la Justicia Juvenil, ha demostrado que la detención de los jóvenes es traumatizante, con efectos nocivos en su psiquis y trayectorias de vida."Escuchar que más de 2 mil niños están en cualquier tipo de centro de detención es alarmante para mí", dijo. "Ahí no es donde los niños deberían estar en las vacaciones, en particular cuando no han violado la ley".La mayoría de los niños encerrados dentro de Tornillo nunca son acusados de un delito; cruzar ilegalmente a los Estados Unidos es una ofensa civil. Por ley, los niños migrantes que viajan solos a los EU deben ser enviados a un refugio del gobierno donde se quedan hasta que puedan unirse con familiares u otros patrocinadores mientras esperan las audiencias de la corte de inmigración. El tiempo de los niños migrantes bajo la custodia del gobierno ha aumentado este año, en parte debido a los nuevos requisitos de la administración de Trump para una verificación profunda de los antecedentes de los patrocinadores que aceptan recibir a jóvenes inmigrantes.Actualmente, Tornillo cuenta con 3 mil 800 camas para los adolescentes, de las cuales mil 400 están en reserva.El director de Casa Anunciación, Rubén García, cuya organización sin fines de lucro en El Paso trabaja con inmigrantes que acaban de llegar, dijo que Tornillo es mucho más reservado que otros albergues del gobierno, donde él y su personal tienen permiso para entrar. En Tornillo, los trabajadores deben firmar acuerdos de no divulgación y los visitantes rara vez están permitidos".¿Qué está pasando dentro? Nadie lo sabe. No pueden hablar sobre lo que ven", dijo. "Hemos estado haciendo este trabajo durante 20 años y nunca hemos visto algo así".En junio, cuando los centros de detención de niños migrantes se desbordaron, el HHS anunció que estaba abriendo una ciudad de tiendas de campaña en Tornillo, con la idea de que la mayoría de los niños solo se quedarían unos días. Pero dentro de la semana se habló de hacer un campo de detención 10 veces más grande.Debido a que el campo de detención se encuentra en una propiedad federal, que forma parte de una gran instalación de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos, no está sujeto a los requisitos de licencia del estado.BCFS, una organización sin fines de lucro de San Antonio, dirige Tornillo mientras opera centros de evacuación para huracanes: hay comida, primeros auxilios, actividades y filas de literas, pero no hay actividades de vida normal para adolescentes estresados, como escuela formal, terapia o estiramientos sin supervisión.Los funcionarios federales han dicho en repetidas ocasiones que solo se envían a Tornillo niños sin necesidades especiales. Pero los administradores de las instalaciones reconocieron recientemente que los detenidos de Tornillo incluían a niños con problemas graves de salud mental que debían ser trasladados a las instalaciones en El Paso en los próximos días, según una persona con conocimiento del tema. La persona habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada para hablar públicamente sobre las discusiones.El inspector general dijo que las tasas de personal eran "peligrosamente bajas" para una población que ha sufrido un trauma significativo.Por cada noche que cada menor pasa en Tornillo, los contribuyentes gastan hasta mil 200 dólares para pagar a los trabajadores de atención directa, cocineros, limpiadores, maestros y trabajadores de servicios de emergencia, según dijeron voceros de dos oficinas del Congreso, a quienes se les proporcionó en una visita reciente. Eso está muy por encima de los 775 dólares que los funcionarios han divulgado públicamente, y casi cinco veces más que los costos típicos de un albergue para jóvenes migrantes. La habitación de hotel más cara en El Paso es de aproximadamente 200 dólares por noche.BCFS no cuestionó el costo, pero dijo que, en promedio, los costos reales están más cerca de 750 dólares por día, lo que elevaría las operaciones actuales a más de 12 millones por semana.Los costos en Tornillo son tan altos porque todo, agua, alcantarillado, alimentos, personal y detenidos, debe ser transportado dentro y fuera del sitio remoto. Cada pocas horas, dos equipos llenan pipas de agua de 2 mil galones de agua desde una toma fuera de las instalaciones, y luego los conducen de vuelta.