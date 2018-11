Acusan a Emma Coronel de utilizar celular en la Corte

Nueva York— Fiscales federales en Brooklyn solicitaron el martes que se sancione a los abogados de Joaquín “El Chapo” Guzmán por facilitar contacto “no autorizado” entre el narcotraficante mexicano y su esposa durante su juicio en la Corte federal de Brooklyn.La Fiscalía del distrito este de Nueva York introdujo en el sistema electrónico de la Corte la solicitud, que contiene muchas partes tachadas para que no puedan ser leídas por el público. En los documentos se citan videos de seguridad que captan imágenes de la esposa, Emma Coronel, sosteniendo un teléfono celular dentro de la sala de la Corte. El tribunal no permite celulares dentro de la sala a menos que pertenezcan a los fiscales o los abogados.Los fiscales aseguraron que el contacto “sin permiso” ocurrió en relación a una visita de un abogado al acusado tras dos días de juicio la semana pasada.Guzmán está detenido bajo un régimen de máxima seguridad que impide los contactos familiares.El tribunal no permite celulares dentro de la sala a menos que pertenezcan a los fiscales o los abogados.El juez Brian Cogan pidió a la defensa de Guzmán que responda a la solicitud de la Fiscalía antes del fin de la semana. Cogan dijo que hablará del tema la semana que viene.Destacó que cualquier preocupación inmediata generada por el problema ya se ha disipado.Los abogados de Guzmán no respondieron de forma inmediata a solicitudes de comentarios. Coronel se encontraba el martes en el mismo lugar de la sala desde donde ha seguido el juicio.“El Chapo”, que ha estado detenido en confinamiento solitario desde su extradición a Estados Unidos a principios del año pasado, se ha declarado inocente de los cargos de que acumuló una fortuna multimillonaria al traficar toneladas de cocaína y otras drogas en una amplia cadena de suministro que llegaba a Estados Unidos.

