Ya no descarta O'Rourke buscar la Presidencia

El representante Beto O’Rourke, quien logró seguidores a nivel nacional y una gran base de recaudación de fondos durante su infructuosa postulación al Senado, no ha descartado competir por la Presidencia, al decirle a los electores durante un mitin en El Paso que él y su esposa estaban considerando los próximos pasos que daría.“Amy y yo tomamos la decisión de no descartar nada”, les comentó a los reporteros posteriormente, admitiendo que su postura es diferente a la que tenía durante su campaña, respecto al 2020.O’Rourke, quien tiene 46 años, ha sido congresista de Texas durante tres términos, y podría entrar a la competencia con menos experiencia que muchos de sus rivales aunque con una probada habilidad para emocionar a los votantes demócratas en una era política dominada por el presidente Donald Trump.En un reñido grupo que podría incluir a más de 20 candidatos, el carisma es probablemente la clave para acaparar la atención de los primeros votantes y la recaudación de pequeñas aportaciones que la mayoría de los candidatos necesitará para sobrevivir en las primeras etapas de las elecciones primarias.Con tan solo unas semanas que le restan en su puesto como congresista, O’Rourke ya dejó en claro que pretende seguir siendo parte de la conversación nacional, al escribir ensayos ocasionales en línea, incluyendo uno que publicó el domingo criticando el trato que el presidente Trump les ha dado a los que buscan asilo en la frontera sur.A diferencia de otros miembros de los demócratas en la Cámara que han declarado o están inclinándose hacia la competencia presidencial, una lista que incluye a los representantes Eric Swalwell de California, Tim Ryan de Ohio y Jon Delaney de Maryland, la postulación de O’Rourke en el 2020 podría estar basada menos en su servicio en Washington que en su fallida campaña al Senado de Texas.En el resultado de este año, O’Rourke quedó a 2.6 puntos porcentuales detrás del senador republicano Ted Cruz. Recibió más de 4 millones de votos, aproximadamente 250 mil más que lo que obtuvo Hillary Clinton en el 2016, cuando perdió el Estado por nueve puntos ante Donald Trump.Muchas de las aproximadamente 120 personas acudieron este lunes a la audiencia pública, que fue considerado como un evento congresista, debido a la posibilidad de que O’Rourke se postule a la Presidencia.“Queremos ver el siguiente paso porque queremos ser parte de él”, comentó Martha Morales de El Paso, quien ha donado dinero y colocó posters para la campaña al Senado. “Queremos que él sea Presidente”.Otros ex voluntarios del fallido esfuerzo al Senado dijeron que ahora se sienten libres de hablar acerca de sus verdaderas ambiciones. “Él es el siguiente Obama, y no nos permitían decir eso”, comentó Ellen Young de El Paso acerca de su actuación como voluntaria.Young comentó antes del evento que “esperaba un anuncio sorpresivo”.Al dar su opinión después del evento, Amy O’Rourke expresó dudas acerca de la posible campaña presidencial, catalogando la posibilidad tanto halagadora como “aterradora”. Dijo que no han hablado con ningún estratega político acerca de esa posibilidad.“No lo sé. Para mí, eso me parece como que tenemos que dar mucho”, dijo. “No sé si es una línea que nosotros queramos cruzar”.En este año, más que ningún otro candidato, O’Rourke encontró la manera de aprovechar las redes sociales y acaparar la imaginación de los demócratas a nivel nacional. De julio a septiembre, recaudó 38 millones de dólares en más de 800 mil contribuciones individuales, rompiendo un récord en una campaña al Senado.“Él está actualizado y es contemporáneo, pero hay algo mucho más profundo que eso, que trata a los votantes con respeto”, comentó David Axelrod, ex estratega de Barack Obama.“Yo creo que la gente está hambrienta de eso: esa sensación de que la política puede ser algo que no sean los ‘Juegos del Hambre’”.Días antes de la elección de medio término del mes de noviembre, no mostró ningún interés en montar una campaña presidencial por su cuenta. “Gane o pierda: no voy a postularme en el 2020”, comentó en el programa “60 Minutos”, citando la presión que ejerce su esposa y su familia.“Amy y yo estamos criando a nuestros hijos de 11, 10 y 7 años, y pasamos la mayor parte de los dos últimos años separados, no pude asistir a sus cumpleaños ni aniversarios ni pasamos tiempo juntos”, dijo.“Nuestra familia no podría sobrevivir con más de eso. Necesitamos estar juntos”.Aproximadamente una semana después de su derrota, escribió un comentario que podría ser leído como una broma encriptada de un próximo proyecto presidencial.Con la gramática y la puntuación adecuada para un diario personal, relató un ejercicio matutino en el National Mall, describiendo cómo superó la inquietud de que pudiera resbalarse, una reunión casual con un simpatizante y su cariño por la prosa de Abraham Lincoln.“Me siento mucho más vivo en medio de la competencia”, escribió O’Rourke.Abraham Lincoln ganó la presidencia con un servicio público récord no muy diferente al de O’Rourke. Como ex miembro del Congreso, en donde pasó un término, Lincoln perdió dos campañas al Senado en Illinois cuando ganó la Casa Blanca.Al día siguiente, el sitio de chismes en la red TMZ sorprendió a O’Rourke caminando afuera del Capitolio de Estados Unidos. “No he tomado ninguna decisión acerca de nada, probablemente ésa es la mejor manera de decirlo”, dijo en ese momento.O’Rourke admitió un cambio en su manera de pensar acerca de una postulación a la Presidencia.“Al competir para el Senado, estuve enfocado al 100 por ciento en mi campaña”, dijo.La representante electa Verónica Escobar, demócrata por Texas, quien sucederá a O’Rourke en la Cámara, dijo que debería postularse para presidente, como lo han pedido en las redes sociales muchos simpatizantes que se han dedicado a promover esa idea.“Nunca había visto a un candidato al Senado –incluyendo a Obama en el 2004– que inspirara ese tipo de entusiasmo que Beto ha logrado en su campaña”, escribió Dan Pfeiffer, ex asesor de alta jerarquía de Barack Obama, quien actualmente participa en el podcast político Pod Save America.“Si Beto fuera a Iowa City la próxima semana, confío en que podría atraer a un grupo de personas tres veces más grande que el de cualquier candidato que haya estado aquí desde que Obama lo hizo por primera vez en este lugar”.Obama también lo sopesó la semana pasada, elogiando la aparente autenticidad de O’Rourke. “Se siente como si basara sus declaraciones y su postura en lo que él cree”, dijo Obama. “Y nos gustaría pensar que normalmente así funcionan las cosas. Tristemente no es así”.