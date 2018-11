Habrá más cierres y 'mano dura' en frontera

Washington— Un día después de que agentes federales dispararan gases lacrimógenos para repeler a los migrantes que atravesaban la frontera en el sur de California, altos mandos de Seguridad Nacional (DHS) defendieron el uso de la fuerza y su decisión de cerrar el puerto de entrada más ocupado del país, agregando que esperan confrontaciones y cierres adicionales.Tras enfrentar condiciones sombrías en México y largas esperas para tener la oportunidad de solicitar asilo en Estados Unidos, miles de migrantes centroamericanos están cada vez más estresados, y los funcionarios no ven una solución rápida a las tensiones que surgieron el domingo.El flujo de grupos de caravanas a Tijuana ha disminuido en los últimos días, pero los autobuses con otros migrantes han llegado a Mexicali, 90 millas (145 kilómetros) al este, donde el cruce fronterizo tiene incluso menos capacidad para procesar a los solicitantes de asilo. La desesperación allí podría dejar a los agentes fronterizos de EU enfrentando multitudes volátiles en dos lugares.El lunes, los críticos del gobierno de Trump denunciaron el uso de la fuerza por parte de los agentes fronterizos en grupos que incluían a familias con niños, pero los altos mandos de la Casa Blanca elogiaron lo que llamaron una "acción rápida y efectiva" contra multitudes de jóvenes que lanzaron piedras en la valla fronteriza en busca de lugares por dónde cruzar.Kevin McAleenan, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), dijo a los reporteros que el domingo se cometieron decenas de ataques en contra agentes, cuatro de los cuales fueron alcanzados por proyectiles, pero que no sufrieron lesiones gracias a su equipo de protección."Los agentes y oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de San Diego manejaron efectivamente una situación extremadamente peligrosa que involucró a más de mil personas que intentaron ingresar a EU ilegalmente y en grandes grupos", dijo McAleenan a periodistas el lunes."Lo hicieron de manera segura y sin que hubiera ningún tipo de lesiones graves en ambos lados de la frontera", dijo.McAleenan dijo que la agencia revisaría el uso de la fuerza por parte de su personal, pero el despliegue de gas y otras herramientas no letales para hacer retroceder a quienes salten la valla en la frontera fue consistente con las políticas de la agencia.Agentes de San Ysidro utilizaron gas lacrimógeno durante un incidente de 2013 que involucró a 100 personas arrojando piedras en un intento de cruce ilegal, dijo.Los mandos militares dijeron el lunes que alrededor de 300 soldados serán transferidos a California para respaldar a CBP, que cuenta con más de mil agentes y oficiales desplegados en el área de San Diego, donde ocurrieron los enfrentamientos del domingo.El presidente Donald Trump sugirió a principios de este mes que las tropas estadounidenses podrían abrir fuego contra quienes lancen rocas en la frontera, pero en los incidentes del domingo los agentes de la frontera utilizaron gas y "bolas de pimienta" irritantes para hacer retroceder a las multitudes que se abrieron paso.En al menos dos lugares, los migrantes rompieron barreras más antiguas, pero no superaron las cercas secundarias más altas y modernas, coronadas con alambre de púas, lo que hace que el área de San Diego sea uno de los lugares más difíciles para cruzar ilegalmente.Agentes arrestaron a 69 que atravesaron la frontera en la “tierra de nadie” entre las dos cercas, según funcionarios federales. Fue en esa área donde ocurrieron muchas de las confrontaciones con los lanzadores de rocas, dijeron.Los migrantes que participaron en el incidente del domingo eran una minoría entre los aproximadamente 5 mil centroamericanos que llegaron en caravanas a Tijuana en las últimas semanas con la esperanza de ingresar a Estados Unidos. Los críticos de la respuesta de línea dura de la administración han insistido en que los miembros de los grupos de caravanas ejercerían su derecho legal de buscar asilo en los cruces fronterizos. Pero con más de 4 mil personas en una lista de espera para acercarse al puerto fronterizo, y con la postura de autoridades de EU que insisten en que tienen la capacidad de procesar de 60 a 100 solicitantes de asilo por día, la frustración ha brotado en el campamento donde los inmigrantes duermen en tiendas de campaña. y aguantan largas colas para la comida.Los funcionarios estadounidenses dijeron que se habían preparado para que los miembros de la caravana intentaran una entrada forzosa porque el grupo de inmigrantes en su mayoría hondureños había empujado a la policía fronteriza para llegar a Guatemala y luego México.México envió nueve autobuses con policías federales para rodear el campo de beisbol donde los inmigrantes están acampados. Treinta y nueve migrantes fueron arrestados y serán deportados, dijeron las autoridades.Trump dijo a los reporteros el lunes que no le agradaron las escenas de niños que huían del gas lacrimógeno, pero dijo que la táctica era necesaria."Tuvieron que usarlo porque estaban siendo presionados por gente muy dura", dijo. "... Esta es la conclusión: nadie viene a nuestro país a menos que entren legalmente".Los agentes de la Patrulla Fronteriza tienen una amplia libertad para usar la fuerza si creen que están en riesgo de sufrir lesiones o muerte. La semana pasada, un tribunal de Arizona absolvió a un agente que mató a un menor de 16 años disparando a través de la cerca de la frontera a un grupo de lanzadores de piedras.Después de una revisión de las políticas de uso de la fuerza de la agencia, el número de incidentes que involucraron a agentes que usaban armas de fuego se redujo, de un máximo de 55 en 2012 a 17 el año pasado, como resultado de una mejor capacitación en métodos no letales de aplicación de la ley, según funcionarios de alto rango.

