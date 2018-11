Luego del fatal accidente que cobró la vida de una maestra de primaria durante la primeras horas del Día de Gracias, trascendió que el presunto responsable contaba con historial criminal.Se trata de Joel Josué Velázquez, de 24 años, quien enfrenta un cargo por accidente que provocó una muerte: la de Amanda Weyant Ferguson.Los hechos se registraron el 22 de noviembre alrededor de la 1:45 am, en la intersección de las calles Mesa y Cincinnati, en el Oeste de El Paso, cerca de UTEP.Según datos de la Cárcel de Condado de El Paso, el historial de Velázquez incluye un cargo por agresión por contacto y otro por agresión que provocó lesiones corporales, de 2017.El cargo de agresión por contacto se suscitó en junio de 2009, cuando Velázquez tenía 15 años, pero la acusación fue desechada por la Corte en noviembre de ese año.También se señala que Velázquez estaba en libertad condicional por el cargo de lesiones ocurrido en julio de 2017 y por el cual será llevado a juicio el próximo año.Se especula que ese fue uno de los motivos por los cuales, el hombre huyó de la escena luego de impactar a Weyant Ferguson.Ya que Enrique Carillo, vocero de la Policía de El Paso (EPPD), explicó que a diferencia de cómo ocurre en los accidentes donde se ven involucrados peatones, en esta ocasión no fue culpa del peatón, sino del conductor que se pasó una luz roja.Carrillo confirmó que Weyant Ferguson murió en el lugar del accidente , mientras que Velázquez, quien conducía un automóvil Cavalier 1996 en color rojo huyó sin brindarle los primeros auxilios a la mujer y luego abandonó el vehículo en la cuadra 1300 de la calle Cincinnati.Al no poder localizar al conductor, EPPD solicitó la ayuda de la comunidad para poder dar con el paradero del hombre, pero fue el mismo Velázquez, quien se entregó a las autoridades dos días después del accidente.Velázquez fue detenido y recluido en el Centro de Detenciones del Condado de El Paso, donde se le fijó una fianza de 150 mil dólares.Amigos y Familiares de Weyant Ferguson lamentaron su trágica muerte y exigen justicia para la maestra de 28 años.“Espero que el insensible hombre que lo hizo, vaya a la cárcel por mucho tiempo”, expresó Elizabeth Stoltz.Dan Ferguson, padre de “Mandy” como le decían de cariño a la mujer, declaró que espera que las autoridades castiguen con todo el peso de la ley al hombre que le arrebató a su hija.Mientras otros, quienes conocían a Weyant Ferguson aún no pueden asimilar la noticia y aseguran que su perdida dolerá por siempre.“Su perdida es devastadora, su madre nunca volverá a ser la misma, su padre y hermano siempre tendrán el corazón roto y todos sus amigos y otros familiares la vamos a extrañar mucho porque ella tenía mucha luz y era una gran inspiración”, enfatizó Lara Stubbs.Por su parte el Distrito Escolar Independiente de Ysleta (YISD) lamentó la muerte la mujer, quien se desempeñaba como maestra de sexto año en la primaria Eastwood Heights y trabajaba desde hace cinco años para el distrito.“Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a la familia de la señorita Weyant Ferguson, los tendremos en nuestras oraciones en estos difíciles momentos”, expresó Christopher Lechuga, vocero de YISD.Durante el lunes, cuando alumnos y maestros volvieron del periodo vacacional por el Día de Gracias, se contó en las instalaciones de la escuela con la presencia de consejeros quienes estuvieron ayudando a asimilar la noticia a quienes lo necesitaban.Los servicios funerarios para Weyant Ferguson están programados para el próximo 28 de noviembre de 5 a 7 de la tarde, en la funeraria Crestview, ubicada en 1462 North Zaragoza Road.

comentarios

