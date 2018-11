Tras presunta negligencia médica, exigen justicia por muerte de paseña

Luego de la muerte de Laura Ávila, la paseña que durante 25 días luchó por su vida tras sufrir daño cerebral por una supuesta negligencia médica en una clínica de Ciudad Juárez, familiares de la mujer exigen justicia y piden que se cierre definitivamente el lugar.Ávila, de 36 años, falleció el pasado sábado mientras se encontraba en una casa de cuidados a donde fue llevada por recomendación de los doctores que la atendieron en el Centro Médico Universitario (UMC).Angie Ávila, hermana de Laura, explicó que un día antes la mujer había comenzado a presentar complicaciones en su salud, ya que su presión subió a tal grado que estaba propensa a que sufriera una embolia.“Su corazón estaba latiendo mucho y nos dijeron que le podía dar una embolia y aunque la controlaron, el sábado en la mañana su respiración era muy débil y luego de un rato dejó de respirar y se nos fue”, dijo.La pesadilla para Ávila y su familia comenzó el pasado 30 de octubre, cuando la mujer acudió a la clínica Rinocenter en Ciudad Juárez, para someterse a una cirugía de nariz, sin imaginarse que esa decisión acabaría con su vida.Esto debido a que presuntamente mientras le aplicaban la anestesia para comenzar con el procedimiento quirúrgico, surgieron complicaciones que le provocaron a Ávila un paro cardiaco.La paseña tuvo que ser llevada de emergencia al hospital Star Medica, luego de permanecer varias horas dentro de la clínica sin atención médica para después ser trasladada a UMC.“Ellos mataron a mi hermana, la dejaron ahí sin hacer nada y es por eso que queremos que cierren la clínica para nadie más tenga que pasar por este dolor que nosotros estamos pasando”, comentó Ávila.La mujer aseguró que espera que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua Distrito Zona Norte, haga su trabajo y castigue a los responsables.“Sabemos que la Fiscalía está haciendo sus investigaciones y esperamos que hagan su trabajo como tiene que ser y que le quiten las licencias a estas personas, si es que las tenían”, enfatizó.Por su parte, el fiscal Jorge Nava López comentó que se sigue investigando el caso para determinar si se trató de un descuido por parte de los doctores de Rinocenter.“Estamos integrando datos en la carpeta de investigación para poder resolver se si trata de una negligencia médica”, explicó.Angie mencionó que hasta el momento no tienen la cantidad exacta de lo que deben en el hospital, pero dijo estar segura que será una cifra muy alta por lo que solicitan la ayuda de la comunidad para poder pagarla.“Todavía no nos dan la cuenta del hospital, entonces no sé cuánto va a ser exactamente pero lo que si se es que será mucho dinero porque un día en terapia intensiva cuesta como 30 mil dólares y mi hermana estuvo casi un mes”, dijo.Comentó que tampoco sabe si los días que su hermana permaneció en el hospicio irán incluidos en la cuenta del hospital o si se tendrán que pagar aparte.“Todo fue muy rápido y no sé bien qué va a pasar con el hospicio, el hospital nos mandó para acá pero no sé si van juntos o es aparte y como todo fue tan rápido, ahorita traigo la cabeza loca y no sé bien, la verdad”, explicó.La mujer mantiene abierta la cuenta de Internet donde se estaba recolectando dinero para pagar los gastos médicos de Ávila, dicho dinero ahora será utilizado para pagar los servicios funerarios y la cuenta del hospital.Desde el pasado 6 de noviembre en que se abrió la cuenta, se ha logrado reunir un total de 81 mil 228 dólares.Si usted gusta apoyar a la familia de Ávila, puede hacerlo por medio de un donativo electrónico a https://www.gofundme.com/laura-loves-outloudPor último, Angie señaló que una vez que les entreguen el cuerpo de Ávila, cumplirán el deseo de su hermana de cremar sus restos y esparcir las cenizas en el mar.“Ella siempre quiso ser cremada y que tiráramos sus cenizas en el mar y eso vamos a hacer para cumplir su deseo”, expresó.La mujer agregó que aún no se tiene una fecha exacta para eso, ya que siguen en proceso de que les entreguen el cuerpo de Ávila, pero esperan poder llevar los restos de su hermana al mar en enero próximo.“Es mucho papeleo y estamos viendo qué hacer, tampoco sabemos si tendrá un servicio funerario pero si le hacemos uno, será en Juárez y ya después veremos lo de dejar sus cenizas en el mar”, comentó.Enrique Cruz, prometido de Ávila, expresó a través de redes sociales que ellos habían acordado que cuando llegara el tiempo de partir, ambos querían ser cremados y sus restos esparcidos en las playas de Tulum, Quintana Roo, su lugar favorito.Cruz comentó que para Ávila y para él se volvió una tradición acudir cada enero a esas playas para celebrar sus cumpleaños (el día 9 el de ella y el día 18, el de él) y aseguró que el seguirá haciéndolo en honor a su prometida.“Si Dios lo permite, el 25 de enero de 2019 queremos ir a llevar sus cenizas y en lugar de tener nuestra boda en Tulum como lo habíamos planeado, vamos a tener una ceremonia para celebrar su vida y celebrar toda la luz y amor que le dio al mundo”, concluyó.

