Desmiente Border Patrol alerta por posible llegada de inmigrantes

Luego del enfrentamiento del fin de semana entre miembros de la caravana inmigrante y agentes de la Patrulla Fronteriza (USBP), cuando cientos de indocumentados trataron de cruzar a Estados Unidos a la fuerza en la frontera con Tijuana, la agencia negó que exista una alerta por su posible llegada a esta frontera.Esto a pesar de que ha circulado el rumor de que los casi cinco mil migrantes que han llegado a Tijuana pudieran arribar a Ciudad Juárez, para tratar de ingresar al país por aquí, USBP Sector El Paso aseguró que no han contemplado esa posibilidad.Ramiro Cordero, vocero de USBP, aseguró que el incidente de en la frontera entre Tijuana y San Diego solamente es parte de los trabajos que diariamente tienen que enfrentar los uniformados.“Lo que ocurrió en Tijuana puede ocurrir en cualquier parte de la frontera, y pues simplemente estamos haciendo lo que siempre hemos hecho, que es defender nuestras fronteras”, comentó.Y es que durante la mañana del domingo, miembros de la caravana llegaron en estampida a querer cruzar la valla fronteriza e incluso aventaron piedras y otros objetos a los agentes quienes respondieron lanzando gases lacrimógenos y disparando balas de goma a los migrantes para obligarlos a retroceder.Los videos de los agentes fronterizos disparando contra los migrantes, donde había mujeres y niños, se volvieron virales en cuestión de minutos pero Cordero explicó que los uniformados actuaron de acuerdo al protocolo.“Cuando grupos de personas agreden a las autoridades en cualquier parte del mundo, van a ser recibidas con el mismo nivel de agresión o hasta superior para contrarrestar el ataque”, enfatizó.El vocero indicó que aunque estas medidas están siendo duramente criticadas, pero reiteró que el uso y nivel de fuerza por autoridades policiacas esta basado en estatutos y casos legales que han llegado hasta Suprema Corte.“La ciudadanía debe de gozar del derecho a no ser agredido, pero también los oficiales de la paz y todos aquellos que representamos al gobierno para proteger a nuestras fronteras y la comunidad. La solución para esto es no agredan a los agentes y no serán agredidos”, mencionó.El actuar de los agentes fronterizos fue avalado por el presidente Donald Trump, quien comentó que a pesar de que entre los migrantes había niños, fue la única forma en que los oficiales pudieron defenderse.“Tuvieron que hacerlo porque fueron atacados por gente muy tenaz y usaron el gas lacrimógeno. Pero el punto es que nadie va a entrar a nuestro país a menos que lo hagan legalmente”, expresó el presidente.Por último, Cordero aseguró que el caso que de que los migrantes decidieran moverse a esta frontera, USBP esta preparado para frenarle el paso en caso de que quieran hacerlo como en Tijuana.“Los agentes siempre están preparados para cualquier contingencia que ocurra; se han visto operativos de adiestramiento para los agentes y en conjunto con autoridades de México seguimos trabajando para proteger a ambas comunidades”, dijo.Agregó que no sería la primera vez que se ven los migrantes se mueven a lo larde la frontera, por lo que no considera algo fuera de lo normal las medidas que gobierno está tomando.“Ya ocurrió hace dos años y medio cuando la migración llegó por la frontera sur de Texas, se movió personal, tecnología, infraestructura para frenar el flujo ahí. Es como todo van a buscar el área que consideren más fácil para lograr su objetivo que es entrar a Estados Unidos, pero lo que nosotros recomendamos es que lo hagan de forma legal y se evitan enfrentar cargo criminales”, concluyó.

