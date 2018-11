Texanos con la mira en el 2020

Austin— Les guste o no, el ciclo de la elección del 2020 ya llegó a Texas.Aún se siguen contando los votos de las elecciones de medio término del 6 de noviembre y los demócratas del estado ya empezaron a considerar cómo podrían aumentar sus victorias en dos años, aflojando aún más el control que desde hace tiempo ha tenido el Partido Republicano en el Gobierno estatal.Impulsados por la sorpresivamente cerrada competencia entre Beto O’Rourke y el senador Ted Cruz y las victorias en otros puestos de elección que formaron parte de las boletas, ahora, los demócratas de Texas están viendo hacia el 2020 para colocar un signo de exclamación en el cambio del estado hacia un ambiente político más competitivo.“El convertir a Texas en azul no es un evento, es un proceso”, comentó Gilberto Hinojosa, presidente estatal del Partido Demócrata, en una entrevista, “creo que el 2020 nos pondrá, si no azules, morados –un profundo color morado”.Después de las elecciones de semanas pasadas, los republicanos del estado han estado utilizando un tono diferente, están muy conscientes del desafío que se está formando para el 2020 –que será un año de elección presidencial– si los demócratas pueden lograr un progreso como el que tuvieron en las elecciones de medio término.Cuando todo se tranquilizó la noche de la elección, O’Rourke perdió ante Cruz por menos de 3 puntos porcentuales, aunque los demócratas ganaron dos escaños en la Cámara de Estados Unidos, dos en el Senado y una docena de escaños en la Cámara estatal.También hubo un cambio notable en el panorama político, ya que los demócratas fortalecieron más su presencia en condados de ciudades importantes e hicieron notables incursiones en los condados suburbanos que tradicionalmente habían sido republicanos.Si hay una cosa que los republicanos de Texas están tomando muy en cuenta a medida que se aproxima el 2020, es que el estado ya no tendrá una votación a favor de todos los candidatos del partido, algo de lo que culparon los republicanos a los condados de las ciudades grandes del estado por sus masivas derrotas el 6 de noviembre.El año pasado, el gobernador Greg Abbott firmó una propuesta de ley para deshacerse de la opción de votar por todos los candidatos del partido –pero no hasta septiembre del 2020.“En la próxima elección, cada candidato ganará o perderá en base a su récord y a la plataforma que presente a los votantes”, les aseguró el vicegobernador Dan Patrick a los simpatizantes en un mensaje poselectoral. “Esto nos dará mejores líderes y un mejor gobierno”.Aun así los demócratas de Texas ven una oportunidad dorada en el horizonte. Habrá un republicano electrizante en la parte superior de la boleta a nivel nacional, una mayor participación que es algo normal en una elección presidencial y el beneficio de un reclutamiento anticipado después de un inesperado éxito que muchos candidatos experimentaron en esta ocasión.Tal vez, ellos piensan que el estado está allí para el que quiera tomarlo en la carrera a la Casa Blanca: Donald Trump sólo lo ganó por 9 puntos en el 2016, siendo el margen más estrecho en dos décadas, luego, O’Rourke quedó a tan sólo 2.6 puntos detrás de Cruz. Tal vez, un texano también podría estar en la boleta demócrata.Texas no ha votado por un demócrata para presidente desde Jimmy Carter en 1976. La última vez que ambos partidos tuvieron una jugada seria en los votos electorales del estado fue en 1996, cuando el presidente Bill Clinton hizo campaña en el estado para su reelección, antes del Día de la Elección. Bob Dole ganó el estado por 4.9 puntos porcentuales.La posibilidad de que Texas juegue un papel serio en la competencia presidencial del 2020 ya está siendo discutida en Washington. Durante una reunión poselectoral con los reporteros en la capital del país, una importante Super PAC demócrata, Priorities USA Action, presentó unas diapositivas que sugirieron que unos 15 estados podrían estar en la jugada del 2020, y fueron colocados en tres categorías: “Básicos”, “Expansión” y “Observar”. Texas fue enlistado como “Observar”.La mayor parte de la especulación inmediata acerca del 2020 en Texas se ha centrado en O’Rourke, quien está siendo considerado como un posible candidato presidencial, aun antes de que hubiera llegado al final de la competencia para el Senado.Mientras compitió contra Cruz, negó tener interés en la Casa Blanca. Desde entonces, no ha dicho qué planes tiene próximamente, más allá de pasar más tiempo con su familia y luego, dedicarse a pensar qué aprendió de su postulación al Senado.Sin embargo, eso no ha detenido los rumores del 2020 que lo rodean. Un sondeo que fue dado a conocer la semana pasada lo considera como la tercera opción que tienen los votantes demócratas entre los posibles contendientes y este jueves, un blog publicó comentarios acerca de su postulación, lo cual volvió a aumentar la especulación.Si O’Rourke decide competir para presidente, podría contender con otro texano quien se ha estado preparando desde hace casi dos años para la posibilidad de llegar a la Casa Blanca: Julián Castro, ex secretario de Vivienda y alcalde de San Antonio.Las personas cercanas a Castro han estado diciendo que la postulación de O’Rourke no cambiaría sus planes, un punto que el mismo Castro señaló este viernes a The Associated Press.Castro, quien dijo el mes pasado que “era muy probable” que se postulara para la Casa Blanca, pretende hacer el anuncio de sus planes a principios del 2019.En lugar de competir para presidente en el 2020, a algunos demócratas texanos les gustaría que O’Rourke se postulara para desbancar al senador John Cornyn, republicano por Texas, quien estará en la parte superior de las boletas dentro de dos años.Sin embargo, en privado, O’Rourke no ha expresado interés en desafiar a Cornyn, de acuerdo a su círculo más cercano.Entre los fanáticos más importantes de O’Rourke, la posibilidad de una competencia presidencial parece mucho más atractiva.“Yo creo que es necesario que haya buenos contrincantes en el 2020 para el Senado, pero también pienso que el país necesita un líder moral en la Oficina Oval en este momento –esa oficina ha sido arrastrada a horribles profundidades y con ello, nuestro país ha sido arrastrado allí mismo– necesitamos alguien para levantar, unificar e inspirar, sé con certeza que Beto puede hacer eso”, comentó Verónica Escobar, quien está reemplazando a O’Rourke en la Cámara de Estados Unidos y dijo que desde el 6 de noviembre no ha hablado con él acerca de sus planes futuros.Poniéndolo de una manera suave, Cornyn podría ser un contrincante muy diferente para O’Rourke, y no sólo debido a que el veterano senador estatal no es una figura tan polarizante como Cruz.Durante su campaña del 2018, O’Rourke regularmente habló de su trabajo con Cornyn en el Congreso y lo señaló como el tipo de republicano que podría colaborar si fuera electo a la Cámara Alta.O’Rourke “estableció un punto de referencia que es mucho más alto y ahora tenemos que seguir avanzando”, comentó Tom Pérez, presidente nacional del Partido Demócrata, durante una discusión poselectoral con reporteros en Washington, D.C.