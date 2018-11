Las elecciones especiales de desempate han sido programadas para el próximo 15 de diciembre, según lo dieron a conocer funcionarios del Departamento de Elecciones del Condado de El Paso.Tras la contienda del pasado 6 de Noviembre no se definieron los puestos de representante de los distritos 1 y 8 en el Cabildo de El Paso, los cuales estarán en disputa en menos de un mes.En la boleta electoral se medirá de nuevo el titular por el Distrito 1 Peter Svarzbein frente a Veronica Roni Frescas, en una contienda que tiene como uno de los temas de campaña el proyecto de construir una arena de usos múltiples en la zona aledaña al vecindario Union Plaza.En tanto en el Distrito 8, Nicholas Anthony Vásquez buscará el puesto de la titular, la regidora Cissy Lizárraga, en una segunda vuelta electoral que se ve nublada por la petición de recuento de Rich Wright, candidato que quedó en tercer lugar por una diferencia de sólo 15 votos.Vasquez, un estudiante de sociología que logró estar en la boleta tras ser el más cercano contendiente, dijo que “esta campaña no es acerca de mí, sino sobre lo que la comunidad necesita y puede hacer para invertir en nuestro futuro. Mantener El Paso, El Paso”, sostuvo el candidato.El periodo de elecciones tempranas para la votación de especial desempate iniciará el 28 de noviembre y se extenderá hasta el 11 de diciembre.Aunque el 6 de noviembre se registró una noche histórica, debido a la amplia participación del electorado, la lucha por los cargos de los mencionados distritos no se definió porque ninguno de los candidatos pudo obtener la mayoría de los votos, es decir, el 50 por ciento más uno.Es por ello que el Departamento de Elecciones del Condado de El Paso tuvo que orquestar un nuevo día de elecciones para poder dar cumplimiento a una ley municipal que requiere que los 2 candidatos con mayor número de sufragios.Peter Svarzbein no pudo asegurar su reelección en el Distrito 1 en el día de la elección general, ya que ni él ni ninguno de sus contrincantes pudo obtener la mayoría de los sufragios.Svarzbein sumó el 30.58 por ciento de los votos, motivo por el cual se enfrentará en la votación especial de desempate con Verónica Roni Frescas, quien se adjudicó un 28.07 por ciento de preferencia del electorado, mientras que Rick Bonart quedó en tercer sitio con 24.82 por ciento, y Carlos F. Corral logró un 16.53 de las preferencias de los electores.Duranguito en la miraTras varios litigios y demandas interpuestas por un sector de la población que busca mantener en pie al Barrio Duranguito, la opinión de los candidatos al Cabildo de la Ciudad adquiere mayor relevancia al estar en la mira la elección de desempate en el Distrito 1.“Apoyo el que se complete la construcción del Centro de Propósitos Múltiple que fue aprobado por los electores en el año 2012”, dijo Peter Svarzbein sobre el polémico tema que tiene polarizado al electorado.“Una decisión reciente en la corte determinó que en el centro se pueden incluir eventos deportivos. Yo soy sensible a los temas relativos a la historia, pero creo que las mejoras a nuestro Centro pueden incorporar la historia del área así como ayudar a mejorar el acceso a las artes y actividades culturales en el Centro en los años próximos”, dijo Svarzbein, uno de los principales promotores del proyecto del Tranvía de El Paso.Por su parte Verónica Roni Frescas, promotora cultural en la ciudad, ve con escepticismo el problema que rodea a las construcción de la arena de usos múltiples, y una solución rápida al conflicto inherente.“El problema se ha extendido a tal punto que cada día se pierden más y más de los fondos destinados para este proyecto”, afirmó Frescas, quien tuvo una respuesta aceptable del electorado en su primera aventura en búsqueda de un cargo público.“La comunidad continúa con la esperanza de que venga un acuerdo favorable para esta zona y yo apoyo esa esperanza”, dijo Frescas, quien señaló la actuación de su oponente como uno de los factores que hicieron crecer la disputa en dicha zona.“Podemos ver que el regidor Peter Svarzbein no asumió liderazgo en este tema y cuando se involucró, todo lo que hizo fue causar controversia sin tener un impacto positivo al resultado.”, sostuvo Frescas.Ante lo dicho por la candidata Frescas, Peter Svarzbein reviró sobre su trabajo en el Distrito 1.“Quiero que los votantes me juzguen por mis resultados, y durante estos últimos tres años mi oficina se ha desempeñado y dado resultados positivos”, sostuvo el regidor.“Nuestras carreteras están en mejor forma, nuestras familias tienen más y mejores lugares para pasar el tiempo y tenemos varios proyectos de seguridad en marcha, entre ellos, hacer que Montoya Drive más seguro”, sostuvo el representante del Cabildo de la Ciudad.Sobre la crítica de su trabajo por la aspirante al cargo, Peter Svarzbein dijo al respecto: “Los ataques de mi oponente no tienen una propuesta real y tampoco ofrecen una solución”.DesempateRespecto a la proximidad de las elecciones de desempate, Veronica Roni Frescas dio su punto de vista al momento de tener que regresar a las urnas.“Yo espero que los votantes entiendan que estamos en un momento crítico en la dirección en que se mueve nuestra ciudad”, sostuvo.“Yo le pido a todos los votantes, a los que ejercieron su derecho, o que quizá no votaron por alguna razón, que salgan a votar en esta segunda vuelta electoral, ya que necesitamos líderes que sean fiscalmente responsables, transparentes y que la seguridad pública y nuestras calles sean prioridad”, afirmó.