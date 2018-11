Cierran la frontera en Tijuana por caravana

Tijuana, BC — Las autoridades estadounidenses lanzaron gases lacrimógenos contra miembros de la caravana de migrantes de América Central que fueron en estampida hacia la valla fronteriza y cerraron un importante puerto de entrada en el área de San Diego el domingo por la tarde, sellando el tráfico de vehículos y peatones en el cruce más transitado a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México.La creciente tensión en la frontera se produjo después de que cientos de miembros de la caravana marcharon por las calles de Tijuana hacia el cruce fronterizo de San Ysidro, donde muchos dicen que quieren solicitar asilo en los Estados Unidos.Cuando el grupo se acercaba al cruce, la Policía mexicana con equipo antidisturbios bloqueó su camino y usó otras barricadas para cerrar el acceso a un paso peatonal. Los helicópteros de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los Estados Unidos volaron por encima. En un momento dado, docenas de personas se acercaron a la valla fronteriza, algunos arrojaron piedras y botellas, y las autoridades de los Estados Unidos respondieron utilizando gas lacrimógeno para repelerlos, una táctica rara vez utilizada en la frontera.Una declaración de CBP dijo que el puerto de entrada se cerró alrededor de las 11:30 a.m. y se mantuvo así hasta las 2 p.m. hora local. El comunicado dice que algunas personas “intentaron ingresar a los Estados Unidos tanto al Este como al Oeste del cruce fronterizo”.La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo en un comunicado que el puerto de entrada fue cerrado “para garantizar la seguridad pública en respuesta a un gran número de migrantes que buscan ingresar a los Estados Unidos ilegalmente”.“Después de que se les impidió ingresar al puerto de entrada, algunos de estos migrantes intentaron violar la infraestructura de cercas a lo largo de la frontera y trataron de dañar al personal de CBP lanzándoles proyectiles”, dice la declaración.El presidente Trump ha amenazado repetidamente con cerrar los cruces fronterizos para evitar que la caravana de migrantes ingrese a los Estados Unidos. Mientras que los miembros de la caravana han estado en Tijuana por varios días, esta es la primera vez que un grupo significativo se ha reunido en la valla fronteriza.El cruce de la frontera de San Ysidro es un gran complejo con múltiples carriles de tráfico de vehículos y puntos de acceso peatonal. Las autoridades fronterizas de los Estados Unidos dicen que unas 100 mil personas pasan legalmente por día.En los últimos días, las autoridades mexicanas se han preocupado por el impacto económico de que Estados Unidos cierre, incluso temporalmente, un cruce tan importante para el comercio y los viajeros.Los primeros miembros de la caravana de migrantes comenzaron a llegar a Tijuana hace unas dos semanas y en los últimos días su tamaño ha aumentado a más de 5 mil personas, según las autoridades mexicanas. El alcalde de Tijuana declaró la situación como una crisis humanitaria.La mayor parte del grupo ha estado acampando en un complejo deportivo que se encuentra al otro lado de una carretera cerca de la frontera. Los funcionarios fronterizos de los Estados Unidos han dicho que tienen una capacidad limitada para procesar a los solicitantes de asilo, hasta 100 por día. Otros se han alojado en refugios para migrantes.A medida que pasan los días, y sin una resolución disponible para el grupo, los migrantes acumulan más frustración.“La desesperación ha llevado a algunas personas a creer realmente que es posible cruzar”, dijo Alex Almendares, un miembro de la caravana de 22 años que vive en Colón, Honduras. “Estados Unidos no nos ha dado respuesta y la situación en el refugio sigue empeorando”.Alrededor de las 11:30 a.m. del domingo, cientos de personas de la caravana se apresuraron a cruzar un canal que conduce a un cruce de frontera peatonal. La Policía mexicana con equipo antimotines les bloqueó el camino y se desató una pelea entre la Policía y un par de docenas de manifestantes. Después de ser rechazados, los migrantes se concentraron en otro punto a lo largo de las vías del tren junto a la valla fronteriza. Algunos jóvenes trataron de trepar la cerca, y otros subieron a los trenes con banderas y carteles hondureños pidiéndole a Trump que les dejara entrar.María Luisa Cáceres, de 42 años, y su hijo siguieron a las personas que corrían hacia la cerca.“Pensamos que era una marcha pacífica hoy, pero luego vi a todos corriendo y pensé: ‘Esto es todo, Dios tocará el corazón de Trump’”, dijo.Cáceres, vendedora de tortillas de San Pedro Sula, Honduras, dijo que había huido de su ciudad natal y se había unido a la caravana de migrantes después de que miembros de una pandilla mataron a dos de sus hermanos y quemaron su casa. Ella dijo que quiere asilo en los Estados Unidos, pero realmente “quiere que la vida mejore ahora”.De pie junto a la cerca, cuando se dio cuenta de que no había manera de cruzar la frontera, dijo que no sabía qué pasaría después. “Ahora esperamos”, agregó.Elizabeth Chirinos, de 37 años, dijo que había seguido a otras personas que corrían hacia la frontera porque se sentía desesperada.“Estados Unidos no nos deja pasar y no puedo vivir en esas condiciones en el refugio”, dijo. “Quiero ir a los Estados Unidos y no quedarme en México porque hay más oportunidades”.Alejándose del grupo que estaba en la cerca, Almendares dijo que tener inmigrantes que protestaban en la frontera no ayudaría a su causa. “Simplemente hace que la gente se enoje con nosotros y yo quiero asilo”, dijo.