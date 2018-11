Los fugitivos de la semana

El Departamento de la Policía de El Paso y la Oficina del Sheriff del El Paso piden la colaboración comunitaria para localizar a las siguientes personas que cuentan con órdenes de arresto en el Condado de El Paso.Si alguien conoce el paradero de alguna de ellas y puede proporcionar informacion que ayude a colaborar con su captura, podría recibir un incentivo económico. Puede llamar al 566-8477(TIPS), o en línea en www.crimestoppersofelpaso.org. Usted permanecerá en el anonimato.Daniel Martín Hernández,hombre hispano de 43 años, 5’11 pies de estatura (1.80 metros) y 190 libras de peso. Cabello y ojos cafés. Buscado por hurtar objetos con valor menor a 2 mil 500 dólares, ha sido condenado en dos o más ocasiones por el mismo delito. Fianza 10 mil dólares.Jonathan Elías Navarro,hombre caucásico de 23 años, 5’07 pies de estatura (1.70 metros) y 175 libras de peso. Cabello y ojos cafés. Buscado por violación a una orden de protección. Fianza de 2 mil 500 dólares.Claudia Esparza,mujer hispana de 32 años, 5’5 pies de estatura (1.65 metros) y 180 libras de peso. Cabello y ojos cafés. Buscada por hurtar objetos de un vehículo. Fianza 5 mil dólares.Aaron Ibarra,hombre hispano de 24 años, 6’0 pies de estatura (1.83 metros) y 140 libras de peso. Cabello y ojos cafés. Buscado por robar un arma de fuego y violencia familiar, fue condenado anteriormente por este último delito. Fianza 20 mil dólares.José Loya,hombre hispano de 30 años, 6’0 pies de estatura (1.83 metros) y 200 libras de peso. Cabello y ojos cafés. Buscado por robo agravado. No se le ha fijado fianza.Armando Cortez,hombre hispano de 38 años, 5’10 pies de estatura (1.78 metros) y 190 libras de peso. Cabello y ojos cafés. Buscado por violencia familiar, ya fue condenado por el mismo delito. Fianza de 100 mil dólares.Eliseo Barriga Jr.,hombre hispano de 39 años, 6’0 pies de estatura (1.83 metros) y 220 libras de peso. Cabello negro y ojos cafés. Buscado por 2 cargos de ataque incluyendo intentar cortar la respiración a la víctima, anteriormente fue sometido a una prueba sociológica de asociación de ideas. Fianza de 15 mil dólares.Diane Gardea,mujer hispana de 26 años, 4’9 pies de estatura (1.45 metros) y 138 libras de peso. Cabello rubio o color fresa y ojos cafés. Buscada por elaboración y distribución de una sustancia controlada del Grupo 2 con peso mayor de 4 gramos y menor de 400 gramos. No se le ha fijado fianza.Edmundo García,hombre hispano de 26 años, 5’0 pies de estatura (1.52 metros) y 113 libras de peso. Cabello negro y ojos cafés. Buscado por lavado de dinero por una cantidad mayor de 30 mil dólares y menor de 150 mil dólares. Fianza de 100 mil dólares.Jorge Antonio Jara Quiñonezde 25 años, 5’10 pies de estatura (1.78 metros) y 215 libras de peso. Cabello negro y ojos verdes. Buscado por violencia continua contra su familia. No se le ha fijado fianza.

