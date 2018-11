Preocupa cierre de puentes a frontera

La posibilidad del cierre de los cruces internacionales en Ciudad Juárez-El Paso, tal y como sucedió ayer en la frontera de Tijuana-San Diego, fue rechazado tajantemente en la localidad tanto como por funcionarios electos como por usuarios de la región fronteriza.Ante el avance de cientos de inmigrantes rumbo a territorio estadunidense, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), informó en redes sociales su decisión de cerrar los cruces peatonales en ambos sentidos en el puerto de San Ysidro, situación que causó trastornos y reacciones encontradas por la afectación a los usuarios.“Qué terrible abuso de poder de la administración Trump, y un claro ejemplo de la poca habilidad de Trump para gobernar”, sostuvo la congresista electa Verónica Escobar.“Es tiempo de abordar las causas fundamentales de la migración, realizar una reforma migratoria humanitaria y comprender que la frontera es un componente crítico de la economía estadounidense”, sostuvo la funcionaria ante el cierre de uno de los mayores cruces internacionales en la frontera entre Estados Unidos y México.Alrededor de la 1 de la tarde de ayer domingo, la cuenta de Twitter CBP San Diego, informó del cierre total al acceso vehicular y peatonal a los Estados Unidos, y con destino a México, después de que se detectó el movimiento de migrantes rumbo a territorio estadunidense; dicho tráfico se restableció hasta las 6 de la tarde, de acuerdo con la información oficial publicada por el mismo medio.“Los carriles de revisión de vehículos en dirección norte en el puerto de entrada de San Ysidro están procesando nuevamente a los viajeros (cinco carriles cerrados previamente para colocar los materiales de contención de los puertos permanecen cerrados)”, informó el CBP San Diego.Al mismo tiempo, en el puente internacional De las Américas, en un recorrido realizado por El Diario de El Paso, el tráfico aunque abundante avanzaba con fluidez, ajeno a lo que pasaba en otro punto de la frontera.“Qué bueno que eso no está pasando aquí, que la caravana se fue a Tijuana, pero creo que tiene que ver con que en California las leyes estatales son menos rígidas que en Texas, por eso qué bueno que se fueron por allá”, dijo Antonio Marmolejo, al utilizar el cruce peatonal.“No me quiero imaginar qué pasaría si cerraran el puente aquí, mi vida se detendría, mis hijos no podrían ir a la escuela y yo no vería a mis padres”, sostuvo por su parte Josefina Archundia, quien regresaba a El Paso con sus dos hijos.

