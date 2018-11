Al pisar el estribo del tranvía 1504, Celia, madre de 5 hijos, se transportó a su infancia en cuestión de segundos.Cada paso que daba por el pasillo del vagón hasta sentarse y mirar por la ventana la hizo recordar a sus padres Serapio y Rosalba de cuando junto con sus hermanos los llevaban para comprar el mandando y comer flautas a ‘Los Agachados ‘o a ‘Ciros Taquería’ en Ciudad Juárez.A 44 años de distancia el viaje la llenó de nostalgia al revivir esa emoción junto con su esposo Oscar, quien también disfrutó del trolley con su familia.“A los hijos les gustaba sentarse atrás porque era donde se sentía más el ruido de las ruedas sobre los traques y brincaba todo el camino”, dijo tras extrañar esos viajes transfronterizos.Cuenta que fue precisamente en ese transporte cuando conoció en su juventud al extinto cantautor Juan Gabriel. “Él se subía así todo ‘trampita’ a cantar con su guitarra para llevar dinero a su madre pero se bajaba antes de cruzar el puente porque no tenía pasaporte”.Relató que así como él había muchos jovencitos que cantaban o vendían chicles y todo tipo de golosinas a los pasajeros en Juárez.Al igual que su esposo, coincidió que el tranvía de antes era más grande y confortable. “Los asientos estaban acomodados en forma circular y estaban más espaciosos, ahora se me hacen muy chiquitos”, dijo mientras soltaba una carcajada.Dijo que para poder viajar tenían que comprar una moneda llamada ‘tocken’ que tenía un precio de 15 centavos. El recorrido abarcaba solo una parte de la zona centro de ambas ciudades.Por el lado americano recorría las calles Stanton, San Antonio y El Paso y por el lado mexicano las avenidas Lerdo, 16 de Septiembre y Juárez, esa era la ruta, explicó.“Estamos muy contentos, ya nos daban ansias de no poder subirnos” dijo la señora Celia, abuela de 10 nietos y 10 bisnietos, quien no había podido abordar el transporte por cuestiones de salud.“Cuando empezaron los viajes estaba resfriada y luego venimos otra vez y no había estacionamiento y como me sentía mal nos regresamos a casa”.Así como ellos, Luis y su madre se decidieron a aprovechar el recorrido este sábado después de 44 años de haber suspendido el servicio. “Me gustó mucho está muy moderno y no hace nada de ruido como el de antes”.Agregó que en el pasado la ruta era mucho más corta y ahora disfrutó ir hasta las inmediaciones de la Universidad de Texas en El Paso –UTEP–. “Tuve muchos recuerdos mientras hacía el viaje”, expresó mientras ayudaba a su madre a bajar del llamado street car.Para los usuarios el servicio gratuito que presta Sun Metro los fines de semana y hasta el final de la temporada navideña representa un regalo por adelantado. “En verdad apreciamos lo que hace la ciudad porque así disfrutamos en familia el recorrido”.En un horario de 9 de la mañana a una de la tarde, los conductores de los seis tranvías transportaron a cientos de personas que emocionadas esperaban en cada uno de los paraderos ubicados a lo largo de las dos rutas que sigue el transporte. “¿Es gratis? Dijo sorprendido uno de los usuarios que intentó pagar al operador.Para muchos el subirse por primera vez a uno de los tranvías fue toda una experiencia como lo dice el matrimonio conformado por Luis Y Lulú, residentes del noreste de la ciudad.“No conocemos mucho del sistema pero nos decidimos a subirnos para vivir una experiencia nueva y la verdad nos gustó”, dijo visiblemente emocionado Luís a pesar de que les tocó ir parados durante un tramo del viaje.Para ambos el que la ciudad haya instaurado este tipo de transporte fue una buena idea que con seguridad traerá enormes beneficios, sobre todo el incremento de turistas.“Me acordé de cuando fuimos a San Francisco porque así como aquí tienen carritos para pasearse. Me gusta que El Paso también cuente con este servicio”, comentó Lulú mientras sostenía con fuerza una de las correas a mitad del pasillo para no caerse.Y es que la pareja quiso comprobar por sí misma las historias que contaba sus padres cuando utilizaban el transporte en la década de los 70’s.“Cada vez que veníamos al Centro y mirábamos las vías mi madre me contaba que cuando era joven se subía en un tranvía que cruzaba la frontera de Juárez a El Paso y la dejaba en la zona Centro”, externó Luis tras manifestar que justo cuando él nació retiraron el servicio.Comentó que para vivir y disfrutar juntos esa aventura espera invitarla la próxima semana junto con sus suegros. “Planeamos venir todos pero por alguna razón no pudieron por eso venimos solos”.Durante las 4 horas del recorrido las charlas entre los adultos se enfocaron en recordar las añoranzas de los viejos tiempos cuando abordaban los tranvías ahora restaurados mientras las nuevas generaciones disfrutaban del paseo.“Ya por merito no alcanzábamos pero lo logramos”, dijo emocionado Aldo Acosta mientras su hijo lo ayudaba a cargar a sus nietas Luna y Sara a subir al carro 1512 en uno de los paraderos ubicado en calle El Paso y Father Ram.Historias como la de Celia y Oscar, ahora vecinos del sector de Ysleta , se repetirán una y otra vez en el interior de los carros, mismas que serán retransmitidas a las nuevas generaciones para continuar con la tradición de los viajes en tranvía, que a partir de enero se incorporarán de manera normal y oficial al servicio de transporte.