Termina agonía de paseña en coma

Una malograda operación estética de la nariz, en Juárez, terminó con la vida de Laura Ávila.A las 8:20 am de ayer, la paseña radicada en Dallas falleció en un centro de cuidados paliativos –hospicio– de El Paso, tras permanecer inconsciente, con daño cerebral durante 25 días.“Mi próxima misión es justicia para Laura. Tras pagar los hospitales y darle apoyo a su humilde familia, perseguiré tenazmente el juicio contra los criminales que la mataron”, señaló Enrique Cruz, pareja de Ávila en redes sociales.Laura acudió el 30 de octubre a la clínica Rino Center y ya no despertó tras una complicación con la anestesia que le causó daño cerebral.Aunque autoridades de Chihuahua mantienen la suspensión temporal del quirófano de Rino Center, los consultorios aún operan y las cirugías son programadas en otros hospitales.“Mi angelical hermana/segunda madre/mejor amiga y el latido de mi corazón nos dejó hoy alrededor de las 8:20 AM”, publicó Angie Ávila, hermana menor de la fallecida, enen su página de Facebook.Laura Ávila, de 36 años y residente de Dallas, viajó el mes pasado a Ciudad Juárez para que se le practicara un tratamiento quirúrgico de rinoplastia, y ante una complicación con la anestesia fue inducida a un coma antes de la operación, que no se realizó.“Agradezco a todos su amor y apoyo”, dijo Cruz tras dar a conocer la noticie del deceso de Ávila, su prometida.El 30 de octubre, Laura se presentó a su cita en la clínica a las 7 am. De acuerdo a su hermana Angie, se les informó a las 8 que uno de los cirujanos venía con atraso de su vuelo procedente de Guadalajara, México, motivo por el cual la operación se pospuso hasta el media día.Cruz dijo la operación estaba programada para tener una duración de 4 horas, motivo por lo cual se presentó en la clínica poco antes de las 4 de la tarde, pero personal médico le comunicó que no podía ver a su prometida. Fue hasta las 9 de la noche cuando el director de la clínica le dijo que debían de trasladar a Laura a otro hospital, debido a las complicaciones del caso.Después del coma inducido, tras el diagnostico de daño cerebral, Laura Ávila estuvo 25 días luchando por su vida, pero al final el triste desenlace se dio durante la mañana de este sábado.Inicialmente estuvo varios días internada en Juárez, de donde fue trasladada a un hospital de El Paso. Los últimos días los pasó en un centro de cuidados paliativos –“hospicio”–, a donde se le trasladó, ya desconectada del soporte vital, debido a que no se le podía dar más tratamiento.“Realmente aún no asimilo lo que ha pasado, todavía estoy en el proceso de recuperar su cuerpo. Pero aprecio todos los asombrosos apoyos, textos y mensajes. Me disculpo si no contesto mi teléfono. No estoy listo todavía”, sostuvo Cruz.Por su parte, la hermana de la víctima de aparente negligencia, se mostró visiblemente afectada ante el peor desenlace que se puede tener tras una cirugía estética mal realizada.“Me duele el corazón, y realmente no sé cómo o si alguna vez superaré este dolor. Lo que sí sé es que tuve mucha suerte de haber tenido la oportunidad de ser su hermana durante veinticinco años maravillosos”, sostuvo Angie Ávila, ante la pérdida de su hermana mayor.“Ella es el amor de mi vida, y sé que continuará cuidándome y guiándome como siempre lo ha hecho. Te amo Laura Ávila Gracias por ser la mejor hermana del mundo”, sostuvo.La familia de Laura Ávila pidió privacidad a los medios de comunicación, y a los simpatizantes ante la tragedia, por ello es que han mantenido bajo reserva sus planes para los rituales funerarios de la mujer.La comunidad fronteriza dio varias muestras de apoyo a la familia y a la víctima de la tragedia, tanto en una vigilia llevada a cabo en la Plaza de San Jacinto, e incluso en una colecta en línea, donde de forma solidaria diferentes donantes logaron recaudar más de 80 mil dólares para la atención de Laura Ávila.Al cierre de esta edición no se había dado a conocer información sobre los servicios religiosos y funerarios de la paseña.A través de su Facebook, Enrique Cruz señaló que ambos se habían vuelto a enamorar en un viaje a Tulum, Quinta Roo, donde planeaban casarse.Ahora, señaló, volverá a esa playa del Caribe con las cenizas de su amada, para esparcir sus restos en el mar, en una muestra muy diferente del amor que los unió por varios años. rcarr [email protected]