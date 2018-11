Disponen recolectores de grasa de cocina

El Departamento de Servicios Ambientales pone a disposición recolectores de grasa de cocina usados ​​en la comida de Acción de Gracias.Casi el 50 por ciento de todos los desbordamientos de alcantarillado en todo el país son causados ​​por propietarios de viviendas que desechan de manera inadecuada las grasas, aceites y grasas por el desagüe, de acuerdo con autoridades.Estos aceites pueden obstruir las tuberías y las líneas de aguas residuales, lo que ocasiona que se tapen las tuberías provocando reparaciones costosas.Se recomienda únicamente que para pequeñas cantidades de grasa doméstica, los residentes pueden limpiar la sartén con una toalla de papel y colocarla en la basura.También se pueden verter pequeñas cantidades en un recipiente para congelarlas antes de desecharlas en los contenedores grises de basura.Siempre que sea posible, autoridades instan a reciclar el aceite y la grasa. De no ser posible, y si se cuenta con una gran cantidad de grasas de pavo frito, es necesario llevar el aceite a una estación de recolección municipal.Las ubicaciones municipales estarán abiertas los sábados de 8 a.m. a 4 p.m., pero el horario normal de atención es de martes a sábado de 8 a.m. a 4 p.m.No es necesario presentar una factura de agua para dejar el aceite de cocina. Es importante recordar que no se acepta aceite de cocina de empresas o clientes comerciales, informó la Ciudad.Los restaurantes y los camiones de comida deben estar registrados en el programa FOG de El Paso Water. Si tiene preguntas sobre la eliminación comercial, comuníquese con el Departamento de Cumplimiento Ambiental y Pretratamiento Industrial al (915) 594-5729.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.