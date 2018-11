Advierten violencia en Northeast

El más reciente asesinato registrado en las calles de El Paso, empañó la tranquilidad de los residentes del Northeast, que durante años ha sido considerado uno de los sectores más violentos de la ciudad.La estadística volvió a comprobarse este 2018, ya que de los 20 homicidios registrados en la ciudad en lo que va del año, un tercio han ocurrido en este sector.Del total de homicidios en El Paso, siete ocurrieron en esta zona, incluyendo el más reciente, que opacó la celebración del Día de Gracias, luego de que una familia fuera atacada a balazos, cobrando la vida de uno de sus integrantes.El hecho violento ocurrió alrededor de las 4 pm del jueves, en el sector conocido como “El Triángulo del Diablo”, que se caracteriza por tener un alto índice de delitos desde la década de 1980.Robert Gómez, vocero de la Policía de El Paso (EPPD), explicó que luego de recibir el reporte de un tiroteo, varios oficiales arribaron a una vivienda en el cruce de Signal Peak y Hercules, donde encontraron muerto a un hombre de 58 años, quien presentaba varios impactos de bala.Gómez agregó que durante el tiroteo resultaron lesionados un hombre de 24 años y una mujer de 58, quienes fueron trasladados a recibir atención médica.La identidad de las víctimas no fue revelada por EPPD, ya que Gómez enfatizó que el caso está siendo investigado por los detectives de la Unidad de Crímenes Contra Personas.Este no es único hecho violento que manchó de sangre las calles del Noreste de la ciudad, ya que el pasado 16 de octubre Lillian Pinales, de 35 años, asesinó a su esposo a balazos.Los hechos se registraron alrededor de las 5:37 de la mañana, en la vivienda ubicada en el 4739 de Sierra Vista Drive.De acuerdo con su declaración, Pinales sostuvo una fuerte discusión con Juan Manuel García, de 51 años, y al creer que éste la iba a agredir físicamente, ella decidió dispararle.García fue trasladado de emergencia al Centro Médico Universitario, donde falleció a consecuencia de las heridas. Pinales, fue detenida en el lugar de los hechos y recluida en el Centro de Detenciones del Condado de El Paso.El 12 de octubre, a unas cuantas calles del lugar donde Pinales asesinó a su marido, ocurrió un tiroteo que provocó un operativo del SWAT por más de 12 horas, en la cuadra 7500 de la calle Howard.John Wesley Eivins, de 31 años, realizó varios disparos contra una camioneta Dodge Durango 2007, que era conducida por un hombre que salió ileso del ataque.Luego de disparar contra la víctima, Eivins y una mujer se atrincheraron dentro de una vivienda, por lo que fue necesario que al lugar arribaran elementos del SWAT y del Equipo de Manejo de Crisis, los cuales luego de más de 12 horas, lograron convencer a la pareja de salir de la casa para luego ser puestos bajo custodia de EPPD. La identidad de la mujer no fue revelada.Tanto el asesinato de García, como el operativo del SWAT ocurrieron justo cruzando la calle del famoso “Triángulo del Diablo”.Egbert Zavala, criminólogo de UTEP, comentó que los incidentes violentos que se viven en esta parte de la ciudad se deben al nivel de pobreza que tiene esta zona.“Hay estudios que muestran que hay una relación entre violencia y pobreza, por eso cuando vemos a El Paso nos podemos dar cuenta que en sectores como el Noreste donde la pobreza es más alta, la violencia también lo es”, dijo Zavala.El catedrático mencionó que la pobreza desencadena cierto nivel de frustración que provoca altos niveles de estrés que derivan en la violencia.“Si te fijas, en la mayoría de los casos las investigaciones indican que antes de todos los ataques siempre hubo una pelea, no son sólo agresiones porque sí, son desencadenadas por peleas”, enfatizó.Zavala comentó que desafortunadamente la gente que vive en el “Triángulo del Diablo”, son personas de bajos recursos, lo que lleva a que niños y adolescentes se involucren en pandillas.

