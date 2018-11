La paridad del peso mexicano frente al dólar no fue obstáculo para que este ‘Viernes Negro’ compradores mexicanos abarrotaran centros comerciales y grandes tiendas de El Paso, desde muy temprano.El dólar se vendió hasta en 20.10 pesos en casas de cambio de Ciudad Juárez, debido a un incremento de 50 por ciento en su demanda, según dieron a conocer comerciantes fronterizos.Las filas en los puentes internacionales que conducen de Juárez a El Paso lucían llenas desde las 6 am. En el caso del cruce Córdova-Américas, al mediodía la línea llegaba al puente peatonal, mientras que en el de la avenida Juárez, los vehículos tenían que esperar desde el túnel de la 16 de Septiembre.Además del estado de Chihuahua, se podían observar vehículos con placas de estados como Zacatecas, Durango y Puebla.“Aprovecho para visitar a mis tíos de El Paso y hacer algunas compras”, dijo Francisco García, un contador público de la ciudad de Chihuahua. “Vine a Best Buy por una iPad que aquí anda en 250 dólares, unos cinco mil pesos, y en México ronda los ocho mil más IVA. Aquí hago el manifiesto y me ahorro el tax”.El denominado Black Friday comienza en realidad un día antes, debido a que cada vez más consumidores prefieren dedicar las últimas horas del asueto para adquirir ofertas únicas, como televisores inteligentes de 43 pulgadas a menos de 150 dólares.Los estacionamientos de los malls y los centros comerciales lucieron llenos el jueves por la noche, con una alta proporción de vehículos con placas del estado de Chihuahua y otras entidades de México.Entre los vehículos con placas mexicanas destacaban camionetas en las que se transportaban decenas de familias de menonitas residentes en Chihuahua, quienes adquirían diversos tipos de bienes, incluyendo electrodomésticos, comida al mayoreo y ropa interior.Según cálculos de Mastercard, a nivel nacional las ventas en el Black Friday alcanzarán los 23 billones de dólares, en un solo día: una cifra 9 por ciento por encima del año pasado. La empresa de transacciones electrónicas calcula que las ventas entre el 1 de noviembre y Nochebuena se eleven 5 por ciento sobre el 2017.Desde las cinco de la tarde del jueves, horario en que abrió sus puertas, la cadena Best Buy presentó una alta afluencia de compradores, algunos de los cuales acamparon desde el martes en la madrugada para conseguir las mejores ofertas, que incluyen televisores con existencias limitadas en cada una de las tiendas.En el centro comercial The Outlet Shoppes at El Paso, ubicado en la I-10 a la altura de Canutillo, las tiendas abrieron operaciones el jueves por la noche. El espacio para el estacionamiento habitual se vio superado por los compradores, por lo que se tuvieron que habilitar espacios adicionales en lotes vecinos.“Es una tradición en mi familia venir de compras para Thanksgiving y ‘ajuarearnos’ con ropa de Old Navy: por lo menos camisas, pantalones y chamarras para la señora y mis dos hijos; hasta a mí me toca algo”, dijo Joaquín Martínez, quien cruzó desde Juárez para hacer las compras en el ‘outlet’.“Por variedad, siempre te voy a decir que aquí encontramos ropa diferente para todos y aunque el dólar anda en 20 pesos, creo que las especiales valen la pena”, agregó.Desde el estado de Querétaro, Ana Luisa, Silvia y Karla, cruzaron caminando por el puente Paso del Norte para dirigirse a Outlet Shoppes y adquirir ropa y zapatos.Las mujeres mencionaron que aunque estaban en Ciudad Juárez por trabajo, querían aprovechar el ‘Viernes Negro’ para conocer esta tradición norteamericana, pues según han escuchado de sus mismos compañeros, los descuentos que se ofrecen en el otro lado de la frontera “son muy buenos”.A nivel nacional, Best Buy, Walmart y Target son las cadenas que más acaparan la atención de los consumidores por sus ofertas de Black Friday, muchas de las cuales comienzan desde el inicio de la semana y se extienden hasta el denominado “Cyber Monday”, el lunes después del Día de Acción de Gracias, cuando los comercios en línea ofertan electrónicos.De acuerdo con un sondeo realizado por la firma contable Deloitte, este año un 71 por de los compradores de temporada harán sus adquisiciones entre Thanksgiving y el Ciberlunes.