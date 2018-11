Pide TxDOT paciencia a conductores

La Navidad esta a la vuelta de la esquina y con ella decenas de compradores que llegan a la frontera, quienes se toparán con varias construcciones que provocarán un caos vial.Es por ello que el Departamento de Transportes de Texas (TxDOT) exhorta a la comunidad a tomar vías alternas ya que el proyecto GO10 y las rampas entrelazadas frente a Cielo Vista seguirán en construcción durante esta época.Lauren Macías Cervantes, vocera de TxDOT, explicó que uno de los puntos donde se espera que exista mayor tráfico es en el oeste de la ciudad, donde algunos tramos del Sunland Park Interchange serán cerrados o estarán en construcción.Pero enfatizó que todas las rampas permanecerán abiertas y se espera un cambio en el tráfico que circula en los sentidos norte y sur ya que tendrán un circulación limitada.Mientras que en el lado este de El Paso, los conductores se toparán con el proyecto “rampas entrelazadas”, que está frente a Cielo Vista y The Fountains, y permanece en construcción.“La rampa normal se abrió el día 21 (de noviembre) y esa ya se puede usar, la que no está lista es la rampa elevada, ni la rampa para entrar a freeway”, dijo.La vocera explicó que la rampa para subir al I-10 en esa zona rumbo al oeste quedará lista poco antes de Navidad y agregó que la rampa elevada también rumbo al oeste será abierta hasta enero de 2019.Mientras que la construcción de rampa elevada de ese mismo tramo, pero rumbo al este, quedará finalizada hasta marzo del 2019.“Se abrió un carril extra en ambos sentidos de los bulevares Gateway para aliviar el tráfico”, comento Macías.Señaló que los compradores que deseen llegar a esas áreas pueden usar rutas alternas para evitar embotellamientos.Ya que de acuerdo con Macías Cervantes, las cuadrillas de trabajadores no estarán trabajando frente a Cielo Vista Mall, a partir de hoy y hasta el finales de año.Los trabajadores volverá al trabajo el próximo 2 de enero y las cuadrillas cerrarán la rampa rumbo al oeste en bulevar Airway para ampliar el puente de la Hawkins y la rampa de salida.Se espera que el trabajo concluya a finales de marzo del 2019.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.