Tiroteo en centro comercial de Alabama deja un muerto y 2 heridos

Hoover, Alabama – Policías que respondían a una pelea en un centro comercial en Alabama mataron a tiros a un hombre que hirió a balazos a otro, informaron las autoridades el viernes. Una niña de 12 años también resultó herida.El departamento de Policía de Hoover dijo en una declaración que dos hombres estaban enfrascados en un ‘altercado físico’ en la plaza comercial Rierchase Galleria en Hoover, un suburbio de Birmingham, el jueves por la noche cuando uno de los hombres sacó una pistola y le disparó al otro dos veces.Dos policías de seguridad en el centro comercial escucharon los disparos y acudieron al área. Ahí vieron a un hombre blandiendo una pistola y le dispararon. El hombre murió en el lugar. Su nombre no fue revelado, pero la Policía dijo que era un hombre de 21 años residente en Hueytown.La otra víctima es un hombre de 18 años, de Birmingham. Fue llevado a un hospital en estado grave. Una niña de 12 años que estaba cerca del altercado fue alcanzada por un disparo y estaba hospitalizada en condición estable.Una testigo, Lexi Joiner, dijo al sitio Al.com que estaba de compras con su madre cuando comenzaron los disparos. Joiner dijo que escuchó seis o siete disparos y que se le instruyó, junto con otros, que se refugiara en un armario de suministros. “Fue aterrador”, dijo.La Policía dijo que la pelea ocurrió en el segundo piso del centro comercial, cerca de una zapatería.El capitán Greg Rector dijo en una conferencia de prensa que los investigadores no saben qué inició la disputa entre los dos hombres.El policía que baleó al pistolero fue colocado de licencia administrativa mientras se investiga el incidente. Su nombre no fue revelado. Ningún policía resultó herido. El centro comercial fue reabierto a las 6 am del viernes.

