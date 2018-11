Las mañanas del Día de Acción de Gracias en El Paso están marcadas por una tradición que cada vez se vuelve más relevante: el Desfile del Sun Bowl, que recorre la avenida Montana.Este año, la edición número 82 del First Light Federal Credit Union Sun Bowl Parade –nombre oficial del evento– atrajo a un estimado de 240 mil fronterizos para disfrutar los contingentes y los carros alegóricos que marcharon para deleite de chicos y grandes.Desde antes del amanecer, residentes de El Paso y zonas vecinas –incluyendo Juárez– abarrotaron la Montana, en la zona Central, para colocar sus sillas y obtener los mejores lugares para apreciar el desfile.En el recorrido participaron unas 85 unidades: carros alegóricos, bandas de escuelas, camiones de bomberos y ‘trocas monstruo’.Lo más destacado del desfile fue sin duda la participación del Gran Mariscal de este año: Sin Cara, el superastro de la WWE que nació y creció en el Segundo Barrio de El Paso.Los fanáticos lo aclamaron cuando recorrió la ruta del desfile, mientras que otros se subieron al vehículo que iba manejando para tomarle fotos y conseguir autógrafos.“Me siento honrado y feliz de la vida en este día tan especial en el que agradecemos a Dios por todo lo que nos da, ser el Gran Mariscal es algo muy bonito, nunca me lo imaginé en mi vida y lo estoy disfrutando con mi familia”, comentó el luchador, nacido en el Segundo Barrio, tras resaltar que desde niño él venía con sus padres a disfrutar del desfile y ahora ser parte de él es muy significativo.El enmascarado se dio tiempo para saludar a viejos amigos de El Paso y Ciudad Juárez, dar autógrafos y tomarse fotografías. “Parece un sueño, siempre quise estar cerca de él y ahora hasta una foto me tomé”, dijo uno de los pequeños que emocionado recibió un poster con su firma.“Me encantó esta vez, estuvo mucho mejor que el año pasado”, dijo Patricia Jaramillo, quien asistió con sus tres hijos y su esposo Jorge, tras recordar que el año pasado fue mucho más corto y desorganizado.Este año el tema del desfile, que organiza cada año la Asociación Sun Bowl, fue ‘Destacados y Asombrosos’.“No podríamos agradecerle lo suficiente a KTSM por haber llevado a cabo otra exitosa transmisión del desfile. Es la mejor que hayamos visto en 16 años”, comentó Bernie Olivas, director general de la Asociación Sun Bowl.“Este año la temperatura estuvo absolutamente perfecta y los asistentes también fueron grandiosos, como siempre. La comunidad es la razón por la que hacemos esto, ellos siguen ayudando a mantener viva esta tradición”, concluyó Olivas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.