La celebración del Día de Gracias representa para muchos reunirse en familia para cenar el tradicional pavo, mientras que otros ven este día como una oportunidad para dar a los más necesitados un poco de lo que ellos tienen.Como ya es tradición en El Paso, el ex alcalde John Cook encabezó el evento “Alimentado a los Desamparados”, donde se le brinda un plato de comida a personas de bajos recursos.Por ello, cientos de personas se dijeron cita en el Centro de Convenciones, en la zona Centro de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, para poder degustar pavo, puré de papa, elote, ejotes, salsa de arándanos, pay de calabaza y una bebida.Cook se dijo emocionado de poder seguir llevando a cabo un proyecto que comenzó en 2005 a iniciativa de su esposa.“Mi esposa quería hacer algo para que todas las personas de la comunidad de El Paso tuvieran una buena cena del Día de Gracias, sin importar si no podían pagarlo”, comentó.El ex alcalde mencionó que este año se esperaban recibir ente 4 mil y 4 mil 500 personas que fueron atendidos por alrededor de 450 voluntarios.Por último, Cook explicó que el propósito de este evento es hacer que todas las personas se sientan “apapachados”, ya que no tienen que hacer filas para obtener un plato de comida, pues los voluntarios llevan los alimentos a la mesa.“Les damos el mejor trato que podemos, queremos que sepan que ellos también son importantes y nos sentimos agradecidos de poder compartir este día con ellos”, reiteró el ex alcalde.Para personas como Teresita Campos, de 80 años, es una bendición que se realice este tipo de eventos que le permiten celebrar en compañía de sus amigos ya que no puede hacerlo con su familia.“Yo estoy solita y pues cada año vengo aquí a cenar mi pavo y pasar un rato con mis amigas y darle gracias a Dios por dejarme otro año en este mundo”, comentó.Pero no todos los asistentes acuden solos, ya que hay personas como Francisco Javier Córdova, quien fue en compañía de toda su familia.“Cada año estamos aquí, la situación esta un poco complicada y no siempre alcanza para una gran cena del día del pavo y pues nos venimos para acá para celebrar juntos”, explicó.Córdova se dijo agradecido con el ex alcalde y con todas las personas que hacen posible este evento para él y otras familias paseñas.“Dios les dé más para que pueden seguir ayudando los que muchas veces no tenemos un pan que llevarnos a la boca”, resaltó.Cook comentó que este evento puede realizarse gracias a diversos donativos que realizan distintas tiendas y miembros de la comunidad.“Todo este se lo debemos al gran corazón de la gente y espero que podamos seguir con este proyecto por muchos años más”, concluyó.