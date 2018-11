Viven el Thanksgiving

En un ambiente de fiesta familiar, música, colorido, diversión y seguridad se llevó a cabo el tradicional desfile de Acción de Gracias denominado ‘Destacados y Asombrosos’ y organizado por la Asociación del Sun Bowl, el cual fue encabezado por el Gran mariscal y luchador profesional ‘Sin Cara’ .Con la participación de alrededor de 100 contingentes en punto de las 10 de la mañana se dio el banderazo en su edición 2018 para que más de 200 mil personas asentadas a lo largo de la avenida Montana, desde la calle Ochoa hasta la Copia, disfrutaran de la parada durante las dos horas previstas.La presencia de agrupaciones de charros, escaramuzas, bandas de música, porristas, reinas de belleza, payasos, líneas de tambores, celebridades, bailarines y los tradicionales carros alegóricos con decorados vistosos y multicolores dio vida y alegría al festejo abierto por ciclistas y motociclistas del Departamento de Policía de El Paso.“Me encantó esta vez, estuvo mucho mejor que el año pasado”, dijo Patricia Jaramillo, quien asistió con sus tres hijos y su esposo, tras recordar que el año pasado fue mucho más corto y desorganizado.La emoción se apoderó de los presentes al ver la primera carroza adornada y compuesta con alimentos de la temporada y al centro un gran pavo con un sombrero color negro.Uno de los personajes ovacionados fue precisamente el paseño Jorge Arias, ‘Sin Cara’, luchador profesional de la World Wrestling Entertainment (WWE) quien a su paso arrancó aplausos junto con su hijo e incluso algunas personas se acercaron a tomarse fotografías.Minutos antes de integrarse a los contingentes, el nativo del Segundo Barrio ofreció una rueda de prensa en la que agradeció la distinción de los organizadores al nombrarlo el Gran Mariscal del desfile.“Me siento honrado y feliz de la vida en este día tan especial en el que agradecemos a Dios por todo lo que nos da; ser el Gran Mariscal es algo muy bonito nunca me lo imagine en mi vida y lo estoy disfrutando con mi familia”, comentó tras resaltar que desde niño él venía con sus padres y ahora ser parte es muy significativo.El enmascarado se dio tiempo para saludar a viejos amigos de El Paso y Ciudad Juárez, dar autógrafos y tomarse fotografías. “Parece un sueño, siempre quise estar cerca de él y ahora hasta una foto me tomé”, dijo uno de los pequeños que emocionado recibió un póster con su firma.Agregó que representar a El Paso en todo el mundo es maravilloso y siempre lo hace con orgullo al igual que está consciente que portar su máscara conlleva una gran responsabilidad.“A mí me encantan las bandas de guerra y disfruto mucho el ver su gallardía y su música”, comentó Carmen Macario, quien asistió con su familia a disfrutar del tradicional evento.Uno de los aspectos que llamó la atención a los asistentes fue la presencia policiaca en puntos estratégicos de la ruta, aunque siempre están presentes ahora aparecieron portando armas largas y sobrevolando drones para monitorear el transcurso del desfile.“Me parece bien y qué bueno que tienen sus armas, ya ve cómo hay gente loca que en eventos masivos empieza a disparar”, dijo Esteban Aguirre mientras admiraba las suertes que hacían los jinetes montados en sus caballos en compañía de sus dos hijas.Sin embargo algo que fue calificado como ‘de mal gusto’ fue el comentario de un oficial de la Agencia de Protección Fronteriza que a bordo de su patrulla y mientras saludaba a la multitud comentó en voz alta “Ahorita regreso para pedirles sus pasaportes”, lo que generó comentarios negativos.“Aquí se respeta a los migrantes sin importar su estatus legal, me pareció fuera del lugar el comentario del agente porque un hispano no puede agredir a un hispano. Somos hermanos caray”, expresó molesto Julián Acosta.Durante dos horas y ante un clima agradable las familias celebraron con entusiasmo el Día de Gracias con el desfile organizado por First Light Federal Credit Union Sun Bowl Parade y se preparan ahora para aprovechar las ventas del Viernes Negro que fue adelantado por el comercio organizado a nivel nacional.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.