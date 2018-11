Con las ventas durante Black Friday y Cyber ​​Monday, Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), alerta a los consumidores para que no sean víctimas de productos ‘piratas’.De acuerdo con la agencia, es común que durante estas fechas se promocionen artículos en línea o en tiendas locales cuyos precios ‘pueden ser demasiado buenos para ser verdad’, sin embargo, resulta que son productos en su mayoría falsificados.Mediante un comunicado, CBP explica que si bien las tiendas se llenan de compradores durante el Viernes Negro, la cantidad de compradores que lo hacen por Internet ha incrementado de forma significativa durante la última década y con ello, la cantidad de vendedores y fabricantes de artículos piratas.Los productos que se adquieren en línea de páginas de China o algún otro país asiático, son algunos de los más comunes que suelen ser ‘piratas’.“En vez de recibir el paquete con la mercancía que pedí, me mandaron una carta de CBP en donde informa que el producto no puede ingresar a los Estados Unidos. Pero pues, ni modo”, expresó Gerardo Espino, comprador paseño.“Eran unas baterías y unos cargadores que había pedido por eBay”, agregó. “Pero le reclamé al vendedor y sí me devolvió mi dinero”.De acuerdo con CBP, el ingreso de piratería en el mercado en línea se ha convertido en los últimos años en un gran negocio.Recientemente, CBP incautó 4 mil 820 partes de iPhone ‘piratas’. Según el precio de venta sugerido por el fabricante (MSRP), el valor total de las piezas habría sido de 222 mil 113 dólares si la mercancía hubiese sido genuina.“Los productos falsificados y pirateados amenazan nuestra seguridad económica al perjudicar a las empresas legítimas que invierten significativamente en recursos para proteger sus marcas. Además, estos productos a menudo representan un grave peligro para la salud y la seguridad de las personas que los compran y los usan”, escribe la agencia.Durante el año fiscal 2017, el número de incautaciones considerados falsificados aumentó un 8 por ciento a 34.143 a comparación de 31.560 por ciento durante el año fiscal 2016, de acuerdo con CBP.También en el 2017, se logró el arresto de 457 personas, se registraron 288 acusaciones y 242 condenas de casos relacionados con delitos de propiedad intelectual.La categoría de productos de consumo se ubica en el quinto lugar entre las diez categorías más comunes de artículos confiscados, cerró el 2017 con un total de con 3 mil 912 incautaciones, tales como vasos aislados, accesorios para teléfonos celulares y computadoras, luces y accesorios de iluminación.Algunos de estos producto son amenazas para la salud y seguridad, de no ser interceptados, se hubieran presentado graves consecuencias, detalla CBP.La electrónica falsificada puede sobrecalentarse debido a procesos de fabricación inadecuados. Del mismo modo, otros productos comúnmente pirateados también conllevan riesgos significativos, detallan autoridades.Por ejemplo, la agencia informa que algunos de los artículos que se han decomisado, tales como cascos de bicicleta que son de mala calidad, pueden romperse y ocasionar graves accidentes, los cosméticos falsos pueden provocar severas reacciones en la piel y la imitación de las luces navideñas hechas de manera inadecuada pueden provocar incendios.Autoridades instan a que los compradores detecten señales para prevenir ser estafados, no sólo durante la temporada de vacaciones, sino durante todo el año, al comprar mercadería a través de plataformas de redes sociales y no hacer clic en anuncios sospechosos en su bandeja de entrada o en los navegadores de Internet.• Todos los productos a la venta se ofrecen a precios extremadamente bajos.• El sitio web no tiene información de contacto adecuada.• El producto no se envía desde los Estados Unidos.• El comprador es redirigido a un sistema de pago en línea externo durante el proceso de pago.Durante el 2017:CBP registró un total de 34 mil 143 decomisos de artículos pirata. De los cuales:• 15 % Vestimenta, accesorios.• 12 % Calzado.• 12 % Electrónicos• 11 % Productos de Consumo• 10 % Bolsas, carteras.• 6 % Farmacéuticos, artículos de cuidado personal.• 2 % DVDs, CDs, medios ópticos.• 1 % Computadoras, accesorios de computadoras.• 1 % Juguetes• 15 % OtrosSi tiene alguna información sobre sospechas de fraude o actividad comercial ilegal, puede comunicarse con CBP a través del sistema de denuncia de violaciones de comercio en línea o llamando al 1-800-BE-ALERT.Para reportar una sospecha de que un producto que compró, puede comunicarse con el Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual en https://www.iprcenter.gov/referral/ o bien, https://www.iprcenter.gov/referral/