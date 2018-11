Realizan vigilia por estudiantes lesionados en choque

Movidos por la fe amigos y familiares de dos estudiantes de la preparatoria Franklin High School se reunieron en las instalaciones de la escuela para hacer una oración por la pronta recuperación ambos alumnos quienes resultaron gravemente lesionados tras un accidente automovilístico.James McClain Green y Nathalie Díaz se vieron involucrados en un choque el pasado fin de semana en la intersección de las calles Edinburgh y Leeds, en Santa Teresa, Nuevo México.Con veladoras y notable tristeza, amigos de los afectados explicaron que aún no pueden creer lo que ocurrió con sus compañeros.“Me cayó como un dolor en el corazón la verdad, era algo que no creía cuando me dijeron”, dijo Natalia Moreno, amiga de Díaz a Telemundo El Paso.Los primeros reportes del accidente señalan que el Jeep Wrangler en donde iban Díaz y McClain Green, era conducido por Pablo Payán, de 17 años, quien estaba en aparente estado de ebriedad.Testigos del choque aseguraron a oficiales de la Policía de Sunland Park, que Payan viajaban rumbo al sur por la calle Edinburgh y no traía las luces delanteras encendidas.El reporte también indica que Payán omitió un señalamiento de alto y terminó impactándose contra un automóvil Mitsubishi Galant, que era conducido por James Furman, de 28 años.Tras el impacto, el Jeep Wrangler volcó y el vehículo de Furman chocó contra una de las viviendas de la zona.Transcendió que además de Díaz y McClain Green, dos personas más cuyas identidades no fueron reveladas de manera inmediata, resultaron lesionadas; mientras que los otros tripulantes del Jeep Wrangler huyeron del lugar antes de que llegara la Policía.McClain fue trasladado en helicóptero al Centro Médico Universitario (UMC) donde ha sido sometido a varias cirugías; ya que resultó con hemorragias internas, que lo mantienen grave en terapia intensiva.Por su parte Díaz fue trasladada por tierra a recibir atención médica ya que presentaba una fractura de columna y su estado de salud es reportado como crítico.Este accidenta que tiene a ambos a alumnos al borde de la muerte, hizo que sus compañeros de escuela reflexionaran sobre tomar y conducir.“(James) está vivo pero sigue luchando por su vida. Si van a tomar no manejen, no manejen por favor”, enfatizó Andrea Loya, amiga de McClain Green.Para trata de ayudar a las familias de Díaz y McClain Green con los gastos médicos, allegados a los alumnos abrieron dos cuentas en internet para tratar de recaudar fondos.Si usted gusta apoyar a estos estudiantes, puede hacerlo por medio de donativos electrónicos a través de la cuenta de cada uno donde se tiene como meta reunir 30 mil dólares.Para apoyar al jugador de futbol americano y peleador de lucha greco romana, pude realizar un donativo a www.gofundme.com/accident-help-james-mcclain-green-and-family.Mientras que para ayudar a Díaz puede ingresar a www.gofundme.com/accident-help-nathalie-diaz-and-family.

