Políticos e instituciones, salpicados en juicio a 'El Chapo'

Brooklyn - El juicio contra Joaquín 'El Chapo' Guzmán en el juzgado de Brooklyn, en Estados Unidos, entró este miércoles en un receso en la víspera de la celebración del Día de Acción de Gracias de este jueves.Las declaraciones en el Tribunal Federal de Brooklyn se reanudarán hasta el próximo lunes.El juicio en contra de quien es señalado como el líder del Cártel de Sinaloa inició el 5 de noviembre con la selección del jurado, que concluyó el 8 de noviembre. Siete mujeres y cinco hombres decidirán si 'El Chapo' es culpable o inocente.Durante los cuatro días de declaraciones en el juzgado, que iniciaron el 13 de noviembre, se han dado acusaciones que han impactado a actores políticos e instituciones mexicanas.- La primera 'bomba' del juicio llegó por medio de Jeffrey Lichtman, abogado del narcotraficante, quién afirmó que Ismael 'El Mayo' Zambada, a quien señaló como el verdadero líder del Cártel de Sinaloa, había sobornado con millones de dólares a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, expresidente y gobernante actual de México.- “Ni él, ni el Cártel de Sinaloa ni ningún otro realizó pagos a mi persona” fue la réplica de Calderón a través de su cuenta de Twitter.- Por otra parte, la respuesta de la Presidencia la dio el vocero Eduardo Sánchez, quien calificó las declaraciones de Lichtman como “completamente falsas y difamatorias”.- El juez del proceso, Brian Cogan, amonestó a los litigadores del capo por “haberse apartado de pruebas directas o indiciarias”, en referencia a la acusación hecha contra Calderón y Peña.- Ese mismo día tomó el estrado Jesús 'El Rey' Zambada, hermano del 'Mayo'.- Zambada, testigo de la Fiscalía, dijo que el 'Chapo' y 'El Mayo' fueron los máximos líderes del cartel.- Además, agregó que como sublíder de la organización trabajó como 'jefe de plaza' de la Ciudad de México entre 2001 y 2008.- Entre sus labores, afirmó, estaba la de controlar a las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), para garantizar la seguridad de los cargamentos de cocaína que pasaban por el lugar.- 'El Rey' aseguró que 'El Chapo' le ordenó entregar 100 mil dólares y un abrazo a un general, identificado como “Toledano”, como parte del sistema de sobornos que el grupo delictivo empleó para su operación.- Además aseveró que hizo pagos personalmente al director de la Procuraduría General de la República (PGR) entre 2001 y 2008.- Durante ese periodo, el puesto de Procurador General de la República fue ocupado por Rafael Macedo de la Concha (2000-2005), Daniel Francisco Cabeza de Vaca (2005-2006) y Eduardo Medina Mora (2006-2009).- Jesús Zambada también afirmó que las autoridades se concentraron en el 'Chapo' después del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas, que en realidad fue obra de Benjamín y Ramón Arellano Félix. Por ello, Guzmán tuvo que exiliarse a Guatemala, señaló.- Después de su primera fuga de prisión en 2001, Guzmán pudo mantenerse en libertad gracias a la ayuda de agentes que “trabajaban” para él, declaró Zambada.19 de noviembre- En su tercer día de interrogatorios, Zambada describió al 'Chapo' como un asesino despiadado que incluso mandó asesinar a Rodolfo Carillo, miembro del Cártel de Juárez, por no darle la mano en una reunión.- Además, 'El Chapo' planeó asesinar a José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador de la Procuraduría General de la República, aunque al final no lo habría concretado. El también zar antidrogas falleció en 2008 en un avionazo, junto al entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.- De acuerdo con Zambada, Guzmán buscaba deshacerse de Vasconcelos en 2005, cuando este ocupaba la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) porque se negaba a aceptar sobornos.- Las declaraciones del 'Rey' Zambada tocaron en esta ocasión a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal, y a Gabriel Regino, quien trabajó como subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, a quienes señaló de haber recibido sobornos de millones de dólares para proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa.- Jesús Zambada explicó que el dinero (entre tres y cinco millones para García Luna y una cantidad sin especificar para Regino), vino de su hermano 'El Mayo'.- “Niego categóricamente tales aseveraciones y estaré en plena disponibilidad de testificarlos ante cualquier autoridad, nacional o extranjera”, fue la respuesta de Regino ante el señalamiento.- Por otra parte, García Luna dijo que no existían pruebas o evidencias que sustentaran las acusaciones, que consideró como parte de una “argucia legal” por parte de los abogados del Chapo."No veo una venganza personal en las acusaciones de Jesús Zambada contra mí y Gabriel Regino. Es una estrategia que los delincuentes aplican sistemáticamente para obtener beneficios", explicó.

