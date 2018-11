Profesor sostuvo relaciones con alumna por dos años

Luego de que hace unos días saliera a luz en un profesor del Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD) sostenía relaciones sexuales con una alumna, ella misma confesó que todo comenzó hace dos años cuando ella ingresó a la preparatoria Franklin High School.Se trata de Jaime Alonso Arias, de 50 años, maestro de arte, quien enfrenta cargos por relación inapropiada con una estudiante.De acuerdo con documentos oficiales de la Corte, Arias es acusado de tener relaciones sexuales con alumna de 15 años, desde el 1 de enero de 2016, hasta el 1 de agosto de 2018.En los documentos se indica que la Policía de El Paso (EPPD) comenzó una investigación contra Arias, luego de recibir un reporte por parte del Departamento de Servicios de Protección al Menor (CPS), donde se acusaba al hombre de tener intimidad con la alumna.Durante la investigación los detectives del caso contactaron a la víctima, quien se negó tener una relación con el profesor y aseguró que solo se trataba de un rumor.Días después, los detectives recibieron un segundo reporte más detallado por parte de CPS, donde se establecía que la menor había mentido al decir que no tuvo una relación con Arias.Luego de ser llamada a declarar nuevamente por las autoridades, la alumna confesó que no dijo nada durante la primera entrevista porque Arias amenazó con matarla si decía algo de lo que había sucedido entre ellos.Los documentos señalan que durante la entrevista, la adolescente confesó a los detectives que tuvo relaciones sexuales con el profesor desde 2016 en el cuarto de limpieza, el cual estaba cerca del salón de Arias.La víctima agregó que incluso se veía después de escuela con el profesor para tener relaciones sexuales en la camioneta del hombre.Por último, en la declaración jurada de la víctima se establece que Arias aceptó ir a declarar a la estación central de EPPD, pero una vez ahí se negó a hacerlo alegando que consultaría a un abogado.Arias fue arrestado el pasado 14 de noviembre y recluido en el Centro de Detenciones del Condado de El Paso, de donde salió un día después tras pagar una fianza de 50 mil dólares.El Diario de El Paso intentó contactar al vocero de EPISD para obtener un comentario al respecto, pero éste no estuvo disponible, ya que actualmente el distrito se encuentra en periodo vacacional por las festividades del Día de Gracias.

