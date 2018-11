Por Thanksgiving, exhortan a extremar precaución al volante

La temporada de vacaciones de Acción de Gracias, además de ser época de convivencia con amigos y familia, también se ha convertido en sinónimo de accidentes de tráfico mortales.De acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras, durante la semana de Thanksgiving se reporta un aumento de accidentes vehiculares en las carreteras del país.Durante el 2017, un total de 528 personas murieron en accidentes de tráfico únicamente durante el fin de semana festivo, que abarca desde las 6 pm del 22 de noviembre a las 5:59 am del 27 de noviembre.Autoridades del Departamento de Transporte informaron que el año pasado en Texas se perdieron 55 vidas durante el periodo vacacional de Acción de Gracias.En cuanto al mes de noviembre, el 2017 cerró con 346 fatalidades en accidentes de tráfico, posicionándolo como el segundo mes más mortal del año, por debajo de julio, que cerró con 352 muertes, sólo seis incidentes más.En El Paso, los accidentes de tráfico están a la orden del día, incluyendo aquellos donde pierde la vida una o incluso más personas.Hasta el miércoles, el Departamento de Policía de El Paso reportaba un total de 60 muertes en lo que va del 2018.Durante el fin de semana de Thanksgiving, las autoridades municipales informaron que se llevará a cabo un operativo especial para dar con los conductores ebrios del 22 al 25 de noviembre.Y es que este año se esperan más conductores en carretera, lo que lo convierte en el fin de semana con mayor tráfico del año.“Le queremos recordar a la gente que si van a tomar alcohol tengan un conductor designado, porque queremos que todos puedan regresar a sus casas a salvo”, enfatizó Robert Gómez, vocero de EPPD.De acuerdo con autoridades, se espera que 48.5 millones de personas salgan de viaje por carretera y 30.6 millones tomen vuelos dentro del país.-------Para ayudar a todos a mantenerse seguros en las carreteras, autoridades piden al público tomar las siguientes precauciones:1. Viaje a una velocidad seguraLa velocidad es parte importante de la seguridad. Durante más de dos décadas, el exceso de velocidad ha estado involucrado en aproximadamente un tercio de todas las muertes en vehículos motorizados.2. No conduzca distraídoPreste atención a la carretera. Enviar mensajes de texto es la distracción más alarmante. Enviar o leer un texto quita la vista de la carretera durante 5 segundos. A 55 mph, es como conducir a lo largo de todo un campo de fútbol con los ojos cerrados. Los adolescentes son el grupo de edad más grande reportado como distraído en el momento de accidentes fatales.3. Use el cinturón de seguridadEl simple hecho de abrocharse el cinturón de seguridad aumenta las posibilidades de sobrevivir a un choque. Sólo en el 2017 los cinturones de seguridad salvaron 14 mil 955 vidas. Empero, se estima que si todos los tripulantes hubieran usado cinturones de seguridad, podrían haberse salvado 2 mil 549 vidas más.4. Use asientos para niñosDesde el año 1975 se estima que 11 mil 606 niños menores de 4 años involucrados en choques han sido salvados por sistemas de retención infantil. Durante el 2017 los asientos infantiles lograron salvar la vida de 325 niños.5. No mezcle alcohol y volanteDesignar a un conductor sobrio debe ser siempre el plan de cada salida. En el 2017 hubo 10 mil 874 muertes en accidentes de tráfico de vehículos que involucraron a conductores ebrios. Estas muertes son 100 por ciento prevenibles.

